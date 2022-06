MotoGP, Maverick Vinales: patto con la moglie in nome di Top Gun

Maverick Vinales ha firmato il rinnovo con Aprilia in occasione del week-end MotoGP al Mugello. Team e pilota sono soddisfatti di poter proseguire insieme e da Noale continua ad arrivare nuovo materiale per la RS-GP. Il pilota di Roses in crescita sul prototipo veneto, pur dovendo contare ancora troppi alti e bassi, ma il Top Gun delle due ruote allaccia le cinture per il decollo…

Le novità nel test MotoGP

Nel recente test MotoGP al Montmelò Aprilia gli ha messo a disposizione una nuova carena aerodinamica. Dopo lo spoiler al posteriore, presentato per la prima volta da Lorenzo Savadori al Mugello, è arrivato un inedito aero-pack per Aleix Espargaró e Maverick Viñales, quest’ultimo al lavoro anche con un telaio leggermente modificato. “Ci siamo concentrati sull’ultima fase della frenata perché è lì che dobbiamo migliorare e penso che ci siamo riusciti“. In questi giorni gli ingegneri di Noale stanno studiando i dati, anche in merito alla nuova specifica di motore che verrà montata per la prima volta al GP d’Austria nel mese di agosto.

Vinales e Top Gun 2

Dopo una lunga attesa sono arrivate altre buone notizie per il pilota di Roses: l’uscita della seconda parte di Top Gun: “Come sapete, mi chiamo Maverick dal nome del personaggio interpretato da Tom Cruise nella prima parte e, ovviamente, quel film è strettamente legato alla mia vita. L’ho visto innumerevoli volte”, scrive sulle colonne del portale spagnolo ‘Marca’ dopo aver visto la seconda parte in anteprima e poi insieme al suo fan club. “E lo rivedrò una terza volta con mia moglie, lo guarderei anche più volte. Già l’inizio ti fa rizzare i capelli“. Non mancano i colpi di scena, “ti aspetti una cosa e poi ne succede un’altra“. Maverick Vinales trova delle similitudini con la MotoGP: “Mi piace sempre che enfatizzino l’auto-miglioramento, la disciplina, il lavoro di squadra… È qualcosa che ho anche nel mio lavoro… valori presenti anche nella prima parte della saga e li ho applicati per tutta la vita, per tutta la mia carriera“.

Il nome Maverick

Un film che sicuramente ha influito e potrà ancora influire sulla sua vita, professionale e privata. Infatti il pilota Aprilia lancia un’anticipazione: “Mi chiamo Maverick e se avrò un figlio si chiamerà anche lui così. È un patto che ho fatto con mia moglie tempo fa. Se fosse maschio si chiamerebbe Maverick e se fosse femmina la scelta spetterebbe a mia moglie“. Per il momento è nata una femminuccia di nome Nina, in futuro tutto può essere… “Non so se avrò altri figli, ma se arriva un maschio il nome è deciso“.