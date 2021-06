MotoGP, Maverick Vinales: i veri motivi del divorzio dalla Yamaha

Angel Vinales, papà di Maverick Vinales, spiega i motivi della scelta di suo figlio. Nella prossima stagione MotoGP al suo posto ci sarà Franco Morbidelli.

Angel Vinales, padre di Maverick Vinales, ha atteso il comunicato ufficiale prima di parlare del divorzio di suo figlio dalla Yamaha. Una scelta maturata nelle ultime settimane e che ha trovato nel Sachsenring la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “È una rottura di comune accordo”, dice sulle colonne del giornale spagnolo ‘AS’. “All’inizio la Yamaha non voleva. Lin (Jarvis) ha pianto, non ci credeva. Quella moto è per la guida di Lorenzo o Quartararo. Maverick ha bisogno di più rigidità. Perché? Perché Maverick è come Marc, attaccano con forza per sfruttare il loro potenziale… Non hanno saputo dargli quello che vuole né lui ha saputo guidare quella moto al cento per cento. È un insieme di cose”.

Una scelta coraggiosa

Inutile sprecare un’altra stagione MotoGP in attesa della scadenza del contratto. Maverick non sente sua questa Yamaha M1. “Maverick se ne va perché non è felice così. Arriva un momento in cui era molto felice a casa, con sua figlia e vivendo in Spagna, e si è resa conto che non è più felice lì. È venuto pensando: “Che problema avrò oggi”. I media lo hanno attaccato, dicendo che era lui, che era lui, che era lui, e arriva un momento in cui esplode e dice basta“. La moto si adatta perfettamente alle esigenze di Fabio Quartararo, leader del campionato. Perà Maverick Vinales ha bisogno di altro. “Maverick non se ne va perché la moto è brutta, sia chiaro, ma perché la Yamaha non gli ha dato la moto che doveva essere per lui e non ha saputo adattarsi alla moto“.

Il podio conquistato nel round MotoGP in Olanda non è bastato a cambiare la sua decisione. “Hanno provato a farlo restare e gli hanno parlato – aggiunge Angel Vinales -. Lui ha detto loro che non si trattava di restare, si trattava di volersi divertire e che non potevano dargli ciò che voleva“. Una decisione coraggiosa anche a scapito di guadagnare molto meno. Adesso si apre la trattativa con Aprilia per capire i loro progetti. Al suo posto nel team Yamaha factory arriverà Franco Morbidelli.

