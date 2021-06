MotoGP, Valentino Rossi: ultima estate da padrone del paddock

Valentino Rossi nell'ultimo round MotoGP prima della pausa estiva ha bacchettato a destra e a manca. In attesa che arrivi la grande decisione a luglio.

Sarà l’ultima estate da re del paddock MotoGP per Valentino Rossi. Tutti in attesa di conoscere il suo destino che volge quasi sicuramente al capolinea. Milioni di tifosi sperano che decida di chiudere la carriera con la Ducati, nel suo team Aramco V46. Poco importano i risultati a chi è cresciuto con le sue gesta leggendarie, l’importante è vederlo in pista. In tal caso Marco Bezzecchi potrebbe venire dirottato in Petronas SRT con una M1 2021. Ma è una strada molto fantasiosa…

R… estate in attesa

Nonostante stia vivendo la sua fase calante, Valentino Rossi tiene tutti con il fiato sospeso. La sua decisione, affermativa o negativa, in qualunque direzione vada, deciderà il destino di altri piloti. Non resta che attendere qualche settimana. Come confermato dall’amico di una vita Alessio Salucci “saranno ferie un po’ strane, la testa resta qui (in pista, ndr). Non ce le godiamo. Speriamo che l’aria di mare ci porti nella giusta direzione, al momento questo possiamo dire“. Dal prossimo anno Uccio vestirà i panni del team manager, il Dottore quelli del team principal. Una impresa non certo facile: “I primi due anni non saranno facili, speriamo solo il primo. E’ un po’ un team Sky allargato, è un team un po’ nostro“.

In cattedra ad Assen

Nel week-end MotoGP di Assen Valentino Rossi ha bacchettato a destra e a manca. A cominciare dalla brutta abitudine che si sta diffondendo nelle qualifiche: l’attesa di un punto di riferimento. “Tutti sperano di avere qualcuno davanti, ma ognuno calcola da sé quanto aspetterà e quando spingerà. Ho un punto di riferimento altrimenti guido da solo. Non mi piace aspettare“. E poi contro Michelin, da sempre nel mirino delle sue critiche per aver adottato una carcassa più morbida dopo l’era Bridgestone che gli ha regalato i maggiori successi in carriera. “La Michelin ha detto che la gomma dura non è una gomma da corsa, ma a volte nemmeno loro sanno quale sia quella giusta“. Ancora una volta il Dottore sale in cattedra…

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” Bestseller su Amazon Libri