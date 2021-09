MotoGP, Maverick Vinales: “Faccio tanti errori, non spingo al massimo”

Maverick Vinales conclude la prima giornata di MotoGP in sella all'Aprilia. 20° crono nella combinata, ma Aleix Espargarò si complimenta con il nuovo compagno di box.

Maverick Vinales chiude la sua prima giornata in MotoGP in sella alla Aprilia RS-GP con il 20esimo crono del venerdì. Il distacco dal best lap di Jack Miller è di 1,1″, ma al momento i tempi sono relativi. La priorità è migliorare il feeling con la nuova moto e capire tutti i suoi segreti, scrollandosi di dosso gli schemi acquisiti con la Yamaha nelle ultime quattro stagioni e mezzo. “Devo imparare tante cose in pochissimo tempo, avere solo 40 minuti rende tutto molto complicato“. Per questo week-end al MotorLand di Aragon non ci sono obiettivi, il salto dalla M1 alla RS-GP è piuttosto traumatico. “La filosofia è diversa, quindi è una procedura che devi pensare e capire“.

Quando ha lasciato la Suzuki per approdare in Yamaha Maverick Vinales riuscì ad andare subito forte. Le due moto erano e sono abbastanza simili. Ma in Aprilia deve fare i conti con un design tecnico differente, a cominciare dal motore V4 a 90°. Impostare un buon giro non è ancora facile: “Faccio tanti errori, non sto spingendo al massimo la moto. Questo è importante perché alla fine abbiamo chiuso con un buon passo e dobbiamo continuare così. La chiave è stare calmi, continuare a lavorare, perché siamo lontani dal massimo. In ogni sessione facciamo un salto, è la strada per migliorare“.

Nelle FP1 ha provato a seguire il compagno di box Aleix Espargarò per studiarne le traiettorie. Nulla di programmato, ma il maggiore dei fratelli di Granollers mette a disposizione la sua esperienza per l’amico e connazionale. In frenata è dove Vinales perde ancora tanto, troppo. Deve pur metabolizzare che la RS-GP non è la M1… “Maverick ha fatto alcune cose oggi meglio di me, nel cambio di direzione della 1 e 2 ha fatto meglio il cambio marcia – ha evidenziato Espargarò -. Puoi sempre imparare da lui. Nel box si respira quell’atmosfera anche avendo due piloti di cui si fidano. Siamo in un ottimo momento in Aprilia”.