MotoGP: Marquez-Honda, prove di risalita. “L’obiettivo non è finire 4° o 6°”

Alle spalle il miglior fine settimana dell’anno per Marc Marquez. Non è mancato anche un incredibile salvataggio che ha fatto tremare tutto il personale Honda al box, ma si cerca qualcosa di più. A questo è servita l’intensa giornata di test disputata ieri, alla ricerca di passi avanti importanti. Il #93 in particolare ha provato ben tre moto con, tra le altre cose, più soluzioni aerodinamiche. “I nostri punti deboli ci sono ancora” ha ammesso il pilota di Cervera.

Prove di aerodinamica

Nella foto di copertina si può vedere un sistema totalmente nuovo, con alette di forma differente rispetto alle versioni precedenti, su una delle RC-V provate da Marc Marquez nel lunedì a Jerez. Ma c’è anche un ritorno al passato: il pluricampione MotoGP infatti ha testato anche la “vecchia” soluzione, visibile qui in basso.

Foto: motogp.com

Obiettivi chiari

“Stiamo lavorando per sistemare i punti deboli della moto, il processo è ancora in corso.” Alberto Puig si allinea così a quanto detto da Marc Marquez alla fine della giornata di test. Qualcosa ha funzionato come doveva, altro è da sistemare… Insomma, si continua a provare, alla ricerca degli obiettivi nei quali si sperava ad inizio anno. “Il target di Marc non è certo finire quarto o sesto” ha sottolineato il Team Manager nel resoconto del GP a Jerez. “Il suo obiettivo, così come quello di Repsol Honda, è vincere gare e titoli. È l’unico obiettivo.” Continuano i passi in un’unica direzione, già Le Mans sarà un’altra prova importante in questo senso.

“Meglio non vederlo”

Ma si può dire comunque che, nel complesso, è stato un fine settimana positivo. Alberto Puig sottolinea in particolare che “Marc ha svolto davvero un ottimo lavoro.” Anche se lo stesso pilota catalano non ha evitato qualche brivido nel corso delle tornate finali del GP di Spagna. “Ha salvato una caduta, era un po’ che non lo faceva.” Un momento da dimenticare per chi era al box. “Spaventoso! Se non c’è caduta è anche spettacolare da guardare, ma è meglio non vederlo” ha ammesso il Team Manager di Repsol Honda. Ma un segnale del “vecchio” Marc Marquez non è certo così negativo…

Foto: motogp.com