MotoGP, Marquez in Ducati: Stoner rimprovera e consiglia la Honda

Nel weekend del Gran Premio d’Australia non poteva mancare Casey Stoner nel paddock della MotoGP. Lui, che era uno specialista del circuito di Phillip Island e che ha lasciato grandi ricordi agli appassionati, ha voluto esserci per vedere nuovamente da vicino quello che per diversi anni è stato il suo mondo.

MotoGP, Marquez in Ducati: il commento di Stoner

Ovviamente, Stoner ha anche rilasciato alcune dichiarazioni e tra le tematiche affrontate c’è stato l’addio di Marc Marquez alla Honda. Queste le sue parole ai microfoni di TNT Sports: “Sono molto sorpreso che la Honda abbia lasciato andare Marc. Avrebbero dovuto cercare di trattenerlo a tutti i costi. Sarà molto difficile per HRC trovare sul mercato dei talenti di alto livello per la sua squadra ufficiale. Mentre Marc perde davvero poco. Potrà andare da Gresini e capire se può guidare la Ducati“.

Casey ritiene che la casa di Tokio abbia commesso un grande errore, non riuscendo a tenere con sé Marquez: “La partenza di Marc è un duro colpo per la Honda. Per loro sarà difficili attrarre nuovi talenti, dopo che si sono dette tante cose negative su di loro ultimamente. Hanno bisogno di prendere un pilota con l’approccio giusto, che sia consapevole di quello che ha e che deve dare il massimo con la moto che gli offrono“.

Il suggerimento di Casey a HRC

Considerando che ingaggiare un top rider è impossibile, dato che sono tutti sotto contratto per il 2024, il due volte campione del mondo fornisce un consiglio alla Honda: “La cosa migliore sarebbe ingaggiare un pilota giovane, veloce e affamato. Cercherei di rinforzarmi con un talento della Moto2. A me piace parlare di maturità ed esperienza, ma la metà delle volte questo ha un prezzo. Uno che arriva con un’esperienza accumulata ha ben chiaro quello che vuole. Il giovane, affamato di successo, è disposto a fare tutto il necessario. Penso sia l’opzione giusta per HRC“.

Per Stoner potrebbe non essere fondamentale avere un pilota esperto al posto di Marquez: “Non hai bisogno di un team leader, se non è il leader giusto. Potresti pensare che ti serve uno di esperienza che guidi lo sviluppo, ma a volte viene fuori la vena egoista del pilota che pensa che la squadra non stia facendo quello che vuole“.

Foto: Instagram Box Repsol