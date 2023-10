Non è ancora in perfette condizioni fisiche, quindi Marco Bezzecchi ha preso bene la notizia della cancellazione della sprint in Australia. Aveva terminato la gara lunga con il sesto posto e oggi si è risparmiato uno sforzo alla sua clavicola destra ancora dolorante. In questi giorni cercherà di riposare un po’ e anche di lavorare per essere in una condizione migliore nel prossimo weekend in Thailandia.

MotoGP Australia, Bezzecchi non si lamenta

Il pilota del team Mooney VR46 ritiene corretta la decisione della Direzione Gara: “Evidentemente è stata una scelta giusta – racconta a Sky Sport MotoGP – e io avrei aspettato anche per la Moto3 e la Moto2. Forse era pericoloso anche per loro. Per me è positivo, così posso recuperare un po’ di più“.

Il riminese ritiene che se oggi si forse corso, avrebbe potuto ottenere un buon risultato nonostante una condizione fisica non perfetta: “Il feeling nel warmup non era male. Stamattina sono partito con calma e poi non sono riuscito a mettere temperatura sulla gomma, perché sono partito un po’ troppo piano. Non mi sono sentito di fare i primi giri da matto, rischiando di poter cadere. Comunque mi sentivo bene e penso che avrei potuto fare una bella gara“.

Il clima trovato a Phillip Island non è stato un alleato di Bezzecchi: “Con il freddo ho sofferto abbastanza. Avevo un dolore costante che mi perseguitava dalla mattina alla sera. Era meno doloroso rispetto all’Indonesia, perché là mi ero appena operato, però il freddo non mi ha aiutato. Per scaldarmi e muovere meglio il braccio ci mettevo più tempo, quindi non è stato facile“.

Incognita Thailandia

In Thailandia ci sono alcune staccate importanti, come reagirà la sua spalla infortunata? Non sa cosa aspettarsi a Buriram: “Non lo so – risponde – perché mi aspettavo di faticare meno. Non cosa aspettarmi, spero di trovarmi meglio e di andare forte, voglio essere più vicino ai ragazzi davanti. Andiamo in Thailandia subito, là fa più caldo e avrò tempo di fare un po’ di fisioterapia per cercare di essere più in forma possibile“.

Non manca una battuta finale delle sue: “Questa è una pista che adoro, mi dispiace non essere stato bravissimo quest’anno e non aver corso oggi. Però per quanto riguarda la fine del campionato e la mia condizione fisica devo dire che è un vantaggio per me. Sono sincero, a me è andata di culo“.

Foto: MotoGP