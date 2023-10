Non c’è nessuna Sprint in programma per la MotoGP, l’evento a Phillip Island s’è concluso. Il vento sempre più forte, soprattutto nelle prime curve, non garantisce più la sicurezza dei piloti della classe regina, gli ultimi chiamati all’azione in questa domenica in Australia. Dopo una gara Moto3 sotto la pioggia ed una gara Moto2 interrotta prematuramente, si chiude con questa cancellazione la tappa australiana, almeno in pista. Prima di andarsene infatti i piloti si sono concessi ai fan recatisi in circuito per il GP, un giusto premio per chi ha sfidato il maltempo per assistere alla tappa mondiale. Di seguito intanto ecco le classifiche generali, solo Moto2 e Moto3 aggiornate in base alle uniche corse disputate oggi.

Mondiale MotoGP, la situazione

In classe intermedia, successo di Tony Arbolino ma Pedro Acosta potrebbe già festeggiare nell’appuntamento della prossima settimana in Thailandia, nelle altre due categorie invece i giochi sono ancora aperti. Ieri Jorge Martin avrebbe potuto ricucire lo strappo, invece ha dovuto fare i conti con un pauroso calo delle gomme (sbagliate) che gli è costato vittoria e riaggancio mondiale. Primo trionfo MotoGP per Johann Zarco e Francesco Bagnaia che ha preso altro margine. Oggi in Moto3 invece poteva esserci un nuovo cambio al vertice, con Ayumu Sasaki che avrebbe potuto scalzare Jaume Masia. Questo se il pilota giapponese avesse vinto, ma il finale di gara ancora una volta non si rivela il suo forte… Deniz Oncu s’è preso così il successo, l’alfiere Leopard quindi è sempre leader: la cronaca.

MotoGP generale

Moto2 generale

Moto3 generale

Foto: motogp.com