Moto2 Australia: bandiera rossa per maltempo, vittoria di Arbolino

Vince il maltempo in questa giornata a Phillip Island, con Tony Arbolino che torna in trionfo dopo lungo tempo. Da dire che il pilota Marc VDS se la stava gestendo bene sulla pioggia, ma sono stati davvero tanti gli incidenti a referto, fino allo stop dopo 9 giri ed alla successiva assegnazione di metà punteggio. Podio completato da Aron Canet e dal poleman Fermin Aldeguer, dopo il pasticcio iniziale Pedro Acosta recupera fino alla top 10 e consolida la sua leadership Moto2 ormai inarrivabile. Anzi, la prossima settimana in Thailandia potrebbe scattare la festa per la seconda corona mondiale del talento spagnolo. Ecco intanto com’è andato questo “mini” Gran Premio in Australia.

Moto2 Gara

Si rischia parecchio fin dal giro d’uscita, anche Arbolino riceve uno scossone, fortunatamente senza conseguenze. Ma non dobbiamo attendere molto per il colpo di scena: Acosta è a terra alla curva Miller! Si complica parecchio la sua gara: inizierà il warm up lap dalla pit lane, ma per la gara ora partirà dal fondo della griglia. Non è tempo ideale per tentare una delle sue rimonte, ma chissà…

Partenza concitata, con anche un piccolo largo per Arbolino che torna subito nel gruppo. Davanti c’è Lopez, ma dura pochissimo: caduta da brividi davanti al gruppo, fortunatamente lo evitano! E davanti è passato il rookie Sergio Garcia, che sembra determinato a provare il colpaccio in Moto2, ma ecco un violento incidente che lo mette KO, seguito a ruota nello stesso punto da Salac! A terra in precedenza ci erano finiti anche Binder, Van den Goorbergh, Baltus, in seguito poi cadono pure Lowes, Dixon, Casadei (era in zona punti), Vietti. A 14 giri dalla fine, quindi meno dei 2/3 di gara completati, ecco la bandiera rossa per le condizioni meteo. Questa la classifica infine definitiva, vittoria di Arbolino!

La classifica

Moto2 generale

Foto: motogp.com