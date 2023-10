MotoGP, Bagnaia: “Sul bagnato potevo lottare per vincere”

La sprint race in Australia è stata cancellata a causa delle pessime condizioni presenti. Sarebbe stato rischioso far correre i piloti e saggiamente è stato scelto di evitare qualsiasi rischio. In questo modo Francesco Bagnaia può lasciare Phillip Island con 27 punti di vantaggio su Jorge Martin, anche se con quattro gran premi ancora da disputare non può essere tranquillo.

MotoGP Australia, il commento di Bagnaia

Bagnaia ha parlato a Sky Sport MotoGP dopo l’annullamento della gara sprint: “A me dispiace sempre non poter correre. C’è sempre una possibilità di perdere oppure di guadagnare punti. Stamattina nel warmup abbiamo avuto un piccolo problema sulla moto e non sono riuscito a spingere quanto avrei voluto, ma siamo riusciti a capire di cosa di trattasse. Eravamo pronti, nel caso. Quest’anno sul bagnato abbiamo sempre fatto dei passi in avanti e avremmo lottato per vincere. Abbiamo rinunciato a dei punti che avrebbero fatto comodo, ma la situazione era critica. In Moto3 hanno finito la gara in 18. In Moto2 so che Vietti è caduto a causa del vento alla prima curva. Era una situazione veramente al limite“.

Nel warmup bagnato non sembrava particolarmente competitivo e, infatti, era penultimo a 4″7 dal leader Maverick Vinales. Ma c’è stato un problema alla sua Ducati che lo ha condizionato e dunque non ha espresso il suo reale potenziale in quella condizione: “Purtroppo c’è stato un settaggio sbagliato sul posteriore – spiega – e non mi permetteva di fare le curve veloci. Mi faceva sentire il vento molto di più e quindi era un limite, poi risolto. In Argentina e Giappone siamo andati forte, quindi sarebbe stato interessante correre. Comunque nelle curve dove non c’era troppo vento ero competitivo, mi sentivo bene“.

Meglio in Thailandia e Malesia

Negli ultimi gran premi Pecco è partito dal Q1 delle Qualifiche, ha avuto qualche difficoltà e nei prossimi conta di andare meglio: “In questo weekend ce la siamo un po’ cercata, perché abbiamo voluto lavorare tanto con la gomma da gara. Sapevamo che bisognava utilizzare la media posteriore ed era importante mettersi a posto con quella. Questo weekend è andato bene, perché abbiamo guadagnato altri punti, però nei prossimi cercherò di essere davanti da subito, come bisogna fare“.

Bagnaia è fiducioso per i prossimi appuntamenti a Buriram e Sepang, sente di poter essere più competitivo: “Sapevamo che queste ultime due piste, più quella del Giappone, sarebbero state un po’ più complicate. Non sono mai stato un mago in questi circuiti, lo scorso anno a Phillip Island ho fatto terzo a fatica. Sono contento di andare via dagli ultimi due GP con due secondi posti e una vittoria. Ora andiamo in piste come Thailandia e Malesia in cui mi troverò sicuramente meglio. A Buriram ho fatto un weekend straordinario nel 2022, sono contento di andarci“.

Foto: Ducati Corse