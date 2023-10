Moto3 GP Australia: Deniz Oncu più forte della pioggia e di Sasaki

Una corsa incredibile decisa all’ultimo giro. Sotto la pioggia copiosa Ayumu Sasaki è di nuovo battuto all’ultimo giro, ci pensa Deniz Oncu che nega così vittoria e leadership Moto3 al pilota giapponese. L’alfiere KTM Ajo trionfa nel diluvio, ma c’è anche il terzo classificato che ha molto per cui esultare. Joel Kelso è il primo australiano sul podio nel GP di casa dal 2014, ultima occasione capitata in Moto3 a Jack Miller. È il primo podio assoluto per ‘Naranjito’, che riesce a prendersi questa soddisfazione proprio in casa. Gara da dimenticare per il leader Masia, che comunque rimane davanti, degli italiani segnaliamo Riccardo Rossi e Matteo Bertelle nei 10. La cronaca del Gran Premio d’Australia.

Moto3 Gara

Subito tre incidenti nel giro d’uscita: Moreira, Bertelle e Holgado sono a terra! La pioggia si sta intensificando, mentre in Tech3 sistemano la moto ed il pilota è in griglia. Moreira invece è ancora fermo ai box: è una corsa frenetica dei meccanici per provare comunque a farlo partire, cosa che alla fine succede. Si comincia così, davanti ci sono Sasaki, Kelso, Fernandez, Veijer, Oncu, mentre Nepa è precipitato oltre la 20^ posizione… Il primo incidentato della gara vera e propria è Alonso alla curva Miller, a 14 giri dalla fine invece Moreira si arrende e torna al box, in seguito cadranno anche Farioli, Ortola, Munoz, Aji (gran 6° fino a quel momento), Salvador, Azman, Artigas, Perez…

Fernandez aveva tentato una mini-fuga, ma lo riprendono in quattro. Oncu inizialmente deve però chiudere un po’ il gas dopo tre grossi rischi, Fernandez invece ne approfitta per ritentare la fuga, ma il sogno finisce con una scivolata alla curva 11! Davanti passa Sasaki, che ha la grande occasione di prendersi anche la leadership mondiale, ma c’è un Deniz Oncu che non è particolarmente d’accordo e si mette dietro al pilota Intact GP. Lo studia a lungo, fa qualche piccolo tentativo, infine scova l’attimo vincente nelle curve conclusive dell’ultimo giro! Deniz Oncu trionfa in questo pazzesco GP australiano, Ayumu Sasaki è di nuovo battuto negli attimi finali di una corsa… Esulta Joel Kelso, australiano a podio per la prima volta in Moto3 e proprio in casa!

La classifica

Moto3 generale

Foto: motogp.com