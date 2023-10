Poteva esserci un nuovo cambio al vertice in Moto3. Ayumu Sasaki, che a lungo è riuscito a gestire al meglio una situazione particolarmente complicata, era davvero ad un passo da colpo. Il leader iridato Jaume Masia era indietro, la vittoria del giapponese di Intact GP gli avrebbe permesso di prendere il comando della generale. Ma ancora una volta “subisce” l’ultimo giro, in quest’occasione contro Deniz Oncu che vede l’opportunità e se la prende, cogliendo una nuova vittoria. Sarebbe stato un bel colpaccio, ma non c’è troppa delusione per Sasaki, che anzi si dimostra più contento di essere riuscito a completare una sorta di odissea.

Il “complesso” dell’ultimo giro

“È stata una gara difficilissima con vento e pioggia, a volte più forti ed altre meno”. Ayumu Sasaki non nasconde di aver tremato per il freddo per tutta la durata del GP (erano appena 12° C!). “È stato molto difficile da gestire, a volte perdevo la concentrazione e volevo solo che la gara finisse” ha ammesso il pilota Intact GP. “A momenti non riuscivo nemmeno a vedere il dashboard! Quando poi ho letto che mancavano 3 giri mi sono calmato un po’ di più”. Era saldamente al comando, ma alla fine ecco il colpo di Oncu. “Di nuovo non siamo riusciti a vincere” ha commentato Sasaki con un pizzico di rammarico per il successo sfuggito di nuovo, e sempre nelle curve conclusive. Ma vuole vedere il lato positivo: “Abbiamo svolto un grande lavoro in ottica campionato.”

Sasaki vede di nuovo Masia

Ora la classifica si fa ben più corta dopo questo Gran Premio molto complesso. Ayumu Sasaki è stato il pilota in grado di gestirlo meglio e, anche se non è riuscito a sfruttare l’occasione del colpaccio, è ormai di nuovo in scia a Jaume Masia. Appena quattro punti dividono lo spagnolo di Leopard ed il pilota giapponese, ma non sono solo loro i contendenti da osservare. Daniel Holgado, ripartito dopo il botto nel giro d’uscita e con un taglio ad un sopracciglio, ha portato a casa la gara ed è a -22 dal capoclassifica. David Alonso invece è sceso a -37 col suo zero, Deniz Oncu l’ha agganciato ed è a pari punti. Con ancora 4 GP da disputare e quindi 100 punti in ballo, la battaglia per l’iride Moto3 si fa incandescente.

Foto: Intact GP