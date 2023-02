MotoGP, Marquez non pensa al contratto: “Voglio vincere con Honda”

È tutto pronto per il primo test MotoGP di questo 2023. A Sepang ci saranno tre giornate di lavoro intenso per tutti i piloti. Uno dei più impazienti di salire in sella è sicuramente Marc Marquez.

L’otto volte campione del mondo vuole innanzitutto verificare il suo pieno recupero fisico e, ovviamente, vuole testare gli eventuali miglioramenti fatti dalla Honda per la nuova stagione. La RC213V che aveva provato a Valencia dopo l’ultima gara dello scorso campionato non lo aveva per niente soddisfatto. In fabbrica si sono dati da fare per migliorare e accontentare le richieste del pilota.

MotoGP, Marquez verso il 100% della condizione fisica

Marquez è arrivato in Malesia con grande desiderio di tornare in sella: “Dopo quattro anni ho fatto un inverno tranquillo – ha spigato a Sky Sport – anche se ho dovuto comunque lavorare un po’ sulla spalla. A dicembre ho fatto un trattamento che è stato utile a non farmi sentire alcun dolore e che mi ha permesso di lavorare bene a gennaio. Sono molto contento di come sto fisicamente, seppur non sia ancora al 100%. Comunque il corpo ha lavorato bene in questi mesi. L’obiettivo è la gara di Portimao, ho ancora un mese e mezzo“.

Il pilota di Cervera si sente abbastanza bene, ma può ancora migliorare la sua forma fisica. Sicuramente andare in moto a Sepang gli sarà di aiuto per capire a che punto è il suo braccio destro, operato quattro volte in questi anni. Sarà interessante sentire i suoi commenti al termine di ciascuna delle giornate, sia per questo riguarda l’aspetto fisico sia sulle questioni tecniche.

Marc si aspetta tanto da Honda

Marc ha un contratto che scade nel 2024 e gli è stato chiesto se esista anche una clausola per andarsene prima se le cose non dovessero andare bene con Honda. Ha risposto così: “Non posso pensare a questo prima di iniziare una stagione. Ho un contratto di due anni e voglio vincere, possibilmente con la Honda“.

L’otto volte iridato non pensa affatto a un eventuale addio, è concentrato sul test e auspica che la nuova RC213V gli dia buone sensazioni: “Spero in un grande passo avanti. Da Sepang a Portimao ci sono diverse settimane, quindi ci sarà tempo per fare qualcosa eventualmente. Spero di avere una moto competitiva per lottare per il titolo“. Marquez ha parlato chiaro.

Foto: Repsol Honda Team