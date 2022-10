MotoGP, Marco Melandri: “Tutti danno Bagnaia per favorito…”

Formula 1 e MotoGP si alternano nei weekend in questo finale di stagione 2022, con il Motomondiale che sbarca sul circuito di Phillip Island a distanza di tre anni dall’ultima edizione. Pecco Bagnaia arriva da favorito in Australia, dopo i risultati impressionanti raccolti da Assen ad oggi, con quattro vittorie consecutive e due podi, oltre al ritiro incassato a Motegi all’ultimo giro nel tentativo di sorpassare Fabio Quartararo. Ma il francese della Yamaha, nonostante sia sotto pressione, non ha nessuna intenzione di gettare la spugna, d’altronde è ancora in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul piemontese della Ducati.

Melandri scommette su Quartararo

Alla vigilia del GP d’Australia Marco Melandri scommette sul campione della Yamaha per il fine settimana, Il layout oceanico, con le lunghe percorrenze, potrebbe fare al caso della YZR-M1. “Secondo me Fabio Quartararo tira fuori la testa dalla sabbia a questo giro“, ha detto l’ex pilota di MotoGP e Superbike durante una diretta Instagram con Davide Valsecchi. “Storicamente Ducati MotoGP non è andata mai benissimo a Phillip Island, c’è un lungo rettilineo dove sfrutti tutti i cavalli, ma c’è anche vento di traverso e a volte anche in sesta marcia devi sgonfiare il motore. C’è tanta percorrenza, tante curve da raccordare, la Yamaha sarà veloce. Sembra che tutti diano per favorito Pecco Bagnaia, ci sono otto Ducati in pista, ma non devono sottovalutare Quartararo, perché non ha nulla da perdere“.

Marquez possibile “outsider”, Morbidelli in crisi

Tra le possibili sorprese del round MotoGP in Australia potrebbe esserci Marc Marquez, reduce da un 5° e 4° posto nelle ultime due gare, miglior pilota del marchio Honda. “Occhio a Marquez, la pista gira sinistra, a lui fa male il braccio destro ed è sempre andato da paura“, ha sottolineato Marco Melandri. Difficile stilare un pronostico, ma tutto lascerebbe pensare che Fabio Quartararo abbia le carte in regola e le condizioni ideali per risollevarsi dopo la batosta del Buriram. “Ducati potrebbe andare forte, anche il Mugello non è una pista Ducati con tutte le curve lunghe lunghe, ma vanno sempre da paura. Aprilia ha una moto piccola e maneggevole che può fare bene, non so KTM… Binder potrebbe essere una sorpresa anche lui. Ma Quartararo non ha nulla da perdere e quindi può fare bene“.

Destino difficile per l’italiano Franco Morbidelli che si avvicina ad un bilancio stagionale disastroso: “E’ in crisi nera, il motivo vero lo sa solo lui – ha concluso Melandri -. Deve stare almeno vicino a Quartararo per il suo livello, il suo talento è quello, davvero un peccato“. Il suo contratto è in scadenza alla fine della prossima stagione MotoGP e servirà una svolta per non rischiare di restare fuori dai giochi.