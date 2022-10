Marc Marquez ritorna sul circuito di Phillip Island a distanza di tre anni dall’ultima edizione di questo Gran Premio. Era la stagione MotoGP 2019, già campione del mondo e conquistava una delle sue ultime vittorie prima del terribile infortunio 2020. Oggi la situazione è ribaltata, non sarà il grande favorito per la vittoria in Australia, a giocarsi il titolo iridato sono i suoi rivali con cui farà i conti dal prossimo anno. Ma guai a sottovalutare il fuoriclasse della Honda che, nell’ultima gara in Thailandia, ha insidiato la zona podio fino all’ultimo giro. A Motegi ha collezionato pole position e quarto posto, a dimostrazione che le condizioni del braccio iniziano a stabilizzarsi ed essere solo un ricordo.

Marquez riparte dopo la pausa MotoGP

Nel tour della MotoGP in Oriente la pioggia ha sicuramente giocato a suo favore, ma la situazione fisica del 29enne campione è in netta progressione. “Phillip Island è una pista fantastica da guidare, non paragonabile a nessun altro posto nel calendario delle corse“, ha detto Marc Marquez. “Ho fatto molte gare memorabili su questa pista (vittorie nel 2015, 2017, 2019, ndr). Soprattutto nei primi giri ci sono quasi sempre combattimenti particolarmente avvincenti“. Anche stavolta il meteo potrebbe imprimere il suo timbro sul Gran Premio, ma a destare preoccupazione è il vento non la pioggia. “Quest’anno sembra che sarà molto freddo e ventoso, dobbiamo concentrare la nostra attenzione su questo“.

Dopo il fine settimana della Thailandia il pilota di Cervera ha fatto ritorno a Madrid per continuare la riabilitazione e allenarsi. La priorità è sfruttare queste ultime tappe del campionato MotoGP per mettere muscoli e indirizzare l’evoluzione della RC213V per la stagione 2023. Qui potrebbero arrivare delle interessanti novità dal Giappone per compiere un ulteriore step in vista del test di Valencia a novembre. “Ancora una volta dobbiamo vedere cosa possiamo fare questo fine settimana. Ho continuato ad allenarmi e le mie condizioni fisiche migliorano ogni giorno“, ha concluso l’otto volte iridato. “Dopo tre gare di fila, la pausa settimanale per me è stata molto importante“.