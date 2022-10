MotoGP, Pecco Bagnaia: “Sono in una situazione migliore di Quartararo”

Pecco Bagnaia lancia la sfida a Fabio Quartararo alla vigilia della terzultima tappa del campionato MotoGP. In Australia prende il via un mini-Mondiale di tre Gran Premi, seguiranno i round in Malesia e a Valencia che decreteranno il campione del mondo 2022. Si preannuncia un faccia a faccia incerto fino all’ultima gara, con Ducati vicino a centrare il suo secondo titolo dopo quello di Casey Stoner nel 2007.

Bagnaia e gli ordini di scuderia

Due i punti di distacco tra Bagnaia e Quartararo, da Assen al Buriram il pilota torinese della Ducati ha ottenuto quattro vittorie e due podi, rosicato 89 dei 91 punti di vantaggio che aveva il rivale della Yamaha. A favore di Pecco il fatto di avere altre sette Ducati intorno che potrebbero fare gioco di squadra, un po’ come accaduto con Marco Bezzecchi in Giappone o con Johann Zarco in Thailandia. Gli ordini di squadra continuano ad aleggiare sui box Ducati, ma Pecco Bagnaia non vuole sentirne parlare. “Conosco il mio potenziale, so che posso vincere senza aiuti“, ha dichiarato a Motogp.com. “Di sicuro, nelle ultime due gare del campionato, un aiuto servirebbe. Ma ho vinto sei gare perché ero il più forte, non perché qualcuno mi ha lasciato passare. Gli ordini di squadra servono sicuramente, ma non per adesso“.

Sfida finale per il trono MotoGP

Jack Miller ed Enea Bastianini sono ancora in corsa aritmetica per il titolo MotoGP, rispettivamente con 39 e 40 punti di distacco da Fabio Quartararo. Quindi non si prevedono sconti da loro nel weekend di Phillip Island. Dall’altro lato del ring c’è il pilota di Nizza reduce dallo “zero” in Thailandia che ha causato non pochi malumori nel suo box. Ma resta il principale contendente da battere prima di mettere le mani sullo scettro iridato. “Fabio, di sicuro, è l’uomo da battere“, ha proseguito Pecco Bagnaia. “È uno dei piloti più forti, il campione del mondo dell’anno scorso. Ma io sono in una situazione migliore di Fabio. Mi sento benissimo con la mia moto, posso spingere, posso attaccare, mentre lui fa più fatica con la sua moto“.

In terza posizione di classifica c’è l’Aprilia di Aleix Espargarò, con una sola vittoria in questo campionato MotoGP. Nonostante una certa consistenza di risultati, Pecco Bagnaia non ritiene un pericolo il rivale di Granollers. “Aleix è molto costante, ma non [fa la differenza]”.