MotoGP, Marco Bezzecchi: una nuova Ducati per l’allievo di Valentino Rossi

Marco Bezzecchi ha chiuso la stagione MotoGP 2022 con la giornata di test a Valencia e il terzo crono, a due decimi dal miglior crono del collega di box Luca Marini. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team si è insignito del titolo di “Rookie of the Year” e conquistato il primo podio in classe regina ad Assen. Al termine della stagione Ducati ha voluto subito premiarlo assegnandogli una delle GP22 di Jack Miller nel test al Ricardo Tormo, così da effettuare i primi confronti tra le Desmosedici GP21 e GP22.

Una nuova Ducati per Bezzecchi

Dal prossimo Mondiale MotoGP avrà pari trattamento di Luca Marini, entrambi in sella alla Ducati con cui l’amico di Academy Pecco Bagnaia ha vinto il titolo iridato. “La moto mi piace molto, mi sono sentito meglio fin dall’inizio. Anche se è servito del tempo per capire i dettagli, perché la moto è un po’ diversa“, ha spiegato Marco Bezzecchi prima di lasciare Valencia. “Ci ​​sono più differenze di quanto mi aspettassi. La base è la stessa, ma funziona meglio con impostazioni diverse. Di conseguenza, ho avuto grandi miglioramenti in frenata, dove invece ho accusato dei problemi durante l’ultimo weekend di gara. Anche il motore è diverso, è un po’ più veloce“.

L’undicesimo posto nell’ultimo GP di Valencia è un risultato che non rispecchia il suo vero valore, ma è frutto di un fine settimana complicato dall’incidente nelle FP3. L’attenzione è rivolta al suo secondo anno in MotoGP, quando la pressione inizierà a pressare sulle sue spalle, i risultati dovranno subire un’impennata. Sarà fondamentale poter condividere tutti i dati con Luca Marini e sfruttare quelli di Pecco Bagnaia, vero punto di riferimento nell’orbita Ducati. “Questa moto ha vinto molte gare quest’anno, quindi sicuramente è competitiva. Avrò bisogno di più tempo perché devo provarla anche su altre piste… Sto analizzando molto i dati di Pecco da inizio stagione perché è lui che sfrutta al meglio la Ducati e i punti di forza della moto“.

In MotoGP con Valentino Rossi

Non il fratello di Valentino Rossi, Luca Marini, bensì il rookie Marco Bezzecchi ha regalato al Mooney VR46 Racing Team non solo il primo podio, ma anche la prima pole position in MotoGP al Buriram. Per il pilota romagnolo è già tempo di relax, ma venerdì e sabato sarà in pista sullo sterrato del Ranch di Tavullia per correre la ‘100 km dei Campioni’. Al nove volte iridato il merito di averlo scoperto e rilanciato in Top Class: “Sono sempre stato un tifoso di Vale, è fantastico poter correre con il suo nome sulla mia moto“, ha raccontato il ‘Bez’. “È un sogno molto grande per me, venire in MotoGP con lui è un ‘extra’. Sono sempre stato un grande fan e poi sono stato incredibilmente fortunato ad incontrarlo qualche anno dopo e ad essere accettato all’Accademia. Oltre ad essere un buon amico è un coach fantastico“.

Foto: Instagram @marcobez72