MotoGP, Marco Bezzecchi all’assalto del Mugello: “Fa sul serio”

Marco Bezzecchi è probabilmente la principale sorpresa di questo campionato MotoGP 2023. Quanti avrebbero scommesso che si sarebbe presentato al Mugello al secondo posto nella classifica con solo un punto di distacco dal leader Francesco Bagnaia? Nessuno.

Il pilota del team Mooney VR46 finora è riuscito a conquistare due vittorie in gara, in Argentina sul bagnato e in Francia sull’asciutto. Ha anche ottenuto un terzo posto nella gara di Portimao e un secondo nella sprint a Termas de Rio Hondo. Ci sono stati anche due ritiri (sprint in Portogallo e gara a Jerez), ma nel complesso la sua prima parte di stagione è assolutamente positiva.

MotoGP, Pablo Nieto esalta Bezzecchi

Pablo Nieto, team manager Mooney VR46, in un’intervista concessa ad AS ha speso parole di grande elogio per Bezzecchi: “Sembra che Bez faccia sul serio e bisogna prenderlo seriamente. Sta facendo qualcosa di spettacolare, perché è solo al secondo anno in MotoGP e siamo riusciti a superare il Tallone d’Achille che aveva con le partenze“.

Il pilota romagnolo non è certamente partito con l’intenzione di lottare per il titolo in questo 2023, però si trova lassù e cercherà di rimanerci più possibile. Non ha la pressione di dover vincere e non deve mettersene addosso. La sua squadra certamente non si aspetta di dare battaglia a quella ufficiale Ducati fino alla fine, però vuole sfruttare ogni occasione sia con Bezzecchi sia con Luca Marini. In questo weekend c’è il Gran Premio d’Italia al Mugello e la voglia di fare bene è tanta.

Troppe penalità nelle gare?

Nieto ha espresso il suo pensiero sul fatto che durante le corse si verifichino diversi episodi che portano a sanzioni per i piloti, talvolta senza una uniformità nei giudizi: “Ultimamente sta accadendo questo perché ci sono troppe regole. Fa impazzire i piloti dirgli cosa possono o non possono fare, ora una cosa è punibile e magari poi non lo è più. Chiaramente devono esserci delle regole che riguardano la sicurezza, ma i criteri utilizzati non sono sempre gli stessi. Manca uniformità e ciò causa maggiore tensione tra i piloti“.

Giustamente, il team manager spagnolo fa presente che qualcosa deve cambiare per evitare che delle situazioni identiche o quasi vengano giudicate in maniera differente. I piloti certamente devono stare attenti e dosare la loro aggressività, ma qualche contatto e qualche manovra “sporca” fanno da sempre parte delle corse. Chi è chiamato a fare da arbitro deve essere bravo a valutare nel modo corretto i diversi episodi.

Team VR46, nuovo sponsor sulle Ducati di Bezzecchi e Marini

La squadra creata da Valentino Rossi può essere felice dei risultati conseguiti finora e ciò aiuta anche ad attrarre nuovi sponsor. In questi giorni è stata ufficializzata la nuova partnership con EBay, il cui marchio apparirà sulla carena delle Ducati di Bezzecchi e Marini a partire dal GP d’Italia.

Si tratta sicuramente di un accordo importante per il team VR46, che spera di vivere un weekend da protagonista. Un anno fa Marco e Luca partirono rispettivamente 2° e 3° in griglia, per poi finire 5° e 6° al traguardo. Vedremo come andrà nel 2023. Il potenziale sembra alto.

Foto: Mooney VR46 Racing Team