Festa al Mugello per Andrea Dovizioso, ora è MotoGP Legend

La cornice dell’Autodromo del Mugello per celebrare Andrea Dovizioso. L’ex pilota di Forlì, iridato 125cc 2004, diventa ufficialmente Leggenda della MotoGP ed entra così nella Hall of Fame del Motomondiale. La breve cerimonia ufficiale ha avuto luogo alla presenza anche del papà Antonio, della compagna Alessandra e della figlia Sara, oltre ad alcuni piloti. Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Lorenzo Savadori e l’alfiere WorldSBK Michael Rinaldi sono poi saliti sul palco per una foto assieme alla neo Leggenda.

L’emozione di Dovizioso

“Quando me l’hanno detto sono rimasto molto sorpreso, non me l’aspettavo. Anzi, per come sono fatto quasi mi imbarazza mettermi in mezzo a tutti quei nomi!” ha scherzato Andrea Dovizioso. “Mi sono però fermato e ho cercato di capire. Di solito, quando ti ritiri, la gente dimentica presto di quello che hai fatto, invece per me è successo l’opposto. Mi ferma molta più gente adesso che nei miei ultimi due anni di gare! Quando smetti si accorgono davvero di quello che hai fatto.”

Ritorno in altra veste? Chissà

Lo vedremo un giorno di ritorno nel paddock della MotoGP? Al momento è impegnato nel suo progetto 04 Park – Monte Coralli, i cui lavori finiranno tra circa un anno, ma non chiude le porte ad un ritorno in altre vesti in futuro. “Mi sono stati proposti vari ruoli in questo mondo” ha infatti sottolineato Andrea Dovizioso nel corso della conferenza stampa dedicata. “Certamente mi ha fatto molto piacere, ma adesso ho un altro progetto ed è anche normale prendere uno stacco.”