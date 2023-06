MotoGP, Jack Miller lancia la sfida: “KTM può lottare con Ducati”

I risultati della parte di stagione MotoGP 2023 hanno detto che la KTM è la principale antagonista della Ducati. Brad Binder ha vinto due gare e ha conquistato altri due podi, occupa la terza posizione nella classifica generale. Jack Miller di podi ne ha siglati due, però si è anche ritirato tre volte e in classifica è ottavo.

Il pilota australiano sta avendo il solito difetto di non riuscire ad essere costante. A Jerez era arrivato due volte terzo e ci si aspettava una conferma a Le Mans, dove invece è caduto sia nella sprint sia in gara. Al Mugello (QUI gli orari del weekend) arriva con tanta voglia di riscatto e di risalire sul podio. Sa di avere una RC16 competitiva e deve sfruttarla a dovere.

MotoGP, Jack Miller carico al Mugello

La KTM si presenta in Italia con degli aggiornamenti che dovrebbero consentirle di essere ancora più forte. Miller non vede l’ora di testarli: “Abbiamo alcuni update – ha dichiarato – e si spera anche il nuovo pacchetto aerodinamico. Il piano è quello di utilizzarlo qui. In caso contrario, lo terremo per il futuro. Siamo in una fase cruciale della stagione, il funzionamento delle nuove parti è cruciale per i prossimi tre gran premi“.

Mugello, Sachsenring e Assen sono i tre appuntamenti prima della pausa estiva. Il pilota australiano conta di fare un buon bottino di punti: “Abbiamo una buona velocità massima, la moto funziona benissimo in curva, è stabile e delicata con le gomme. Abbiamo un pacchetto molto forte e possiamo lottare con la Ducati“.

KTM al livello della Ducati?

Jack è sicuro che la KTM possa giocarsi la vittoria con la Ducati, vede un grande lavoro da parte del suo team e ha grande fiducia. A proposito della nuova carenatura che potrebbe utilizzare al Mugello, crede che potrebbe aiutarlo a essere ancora più forte: “Dovrebbe dare più velocità massima, più deportanza e migliore comportamento nella sterzata. Nel test a Jerez ho fatto pochi giri con il nuovo pacchetto aerodinamico, è difficile esprimere un giudizio. So che ero più veloce in sul dritto, ma il Mugello non ha solo il lungo rettilineo, ci sono anche curve veloci in cui la nuova carenatura dovrebbe aiutarci. Con essa dovremmo ottenere anche una stabilità superiore“.

Il team Red Bull KTM dovrà decidere se usare o meno il nuovo aero-pack, che sembra poter dare dei buoni vantaggi. Nelle prove libere capiremo che direzione verrà presa. In ogni caso, la RC16 dovrebbe essere competitiva in questo fine settimana di gara.

Foto: KTM Racing