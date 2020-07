Marc Márquez e Alex Rins, 'incontro ravvicinato' nel terzo turno di libere MotoGP. Il pilota Suzuki perde il giro e finisce in Q1.

Terzo turno di prove libere MotoGP segnato da un episodio finale. Protagonisti il campione in carica Marc Márquez e Alex Rins, ad un certo punto ritrovatisi appaiati negli attimi finali del turno, alla ricerca di un miglior piazzamento in classifica. Manovre che però sfavoriscono l’alfiere Suzuki, che vede così bruciato l’accesso diretto al secondo turno di qualifiche.

IL VIDEO DELL’EPISODIO

In evidenza il vistoso moto di rabbia di Rins, apparso ieri particolarmente ottimista riguardo il tempo sul giro ed oggi costretto a disputare la Q1. Le scintille tra i due hanno un precedente: Brno 2019, quando il pilota Suzuki si era lamentato del comportamento di Márquez in Q2. Una manovra in ogni caso ‘particolare’ da parte del catalano della Honda: sentiremo qualcosa in merito dalla Direzione Gara?