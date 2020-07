Moto2, Jerez: Marcel Schrötter, FP3 a tempo di record

Marcel Schrötter vola nell'ultimo turno di libere Moto2. Il pilota Intact GP precede Jorge Martín e Marco Bezzecchi.

Marcel Schrötter mette il suo sigillo nel terzo turno di libere Moto2, ma non solo col miglior crono dei due giorni. Il tempo di 1:41.109 del pilota tedesco è anche il nuovo record assoluto a Jerez, cancellando il precedente 1:41.182 di Jorge Navarro. Si ferma a 88 millesimi Jorge Martín, seguono Marco Bezzecchi ed il leader iridato Tetsuta Nagashima.

Ripartiamo da dove ci siamo fermati venerdì: Marini deteneva il miglior crono dei due turni finora disputati, ma non dura a lungo. I tempi infatti iniziano ad abbassarsi dopo pochi minuti, grazie a Schrötter e Martín in particolare. Registriamo anche una scivolata alla prima curva per Bulega, che era finito lungo nella ghiaia. Incidente in seguito anche per Chantra, scivolato alla curva Lorenzo, ma ce ne sarà anche un secondo a fine turno, stavolta alla Peluqui.

Nessuno riesce a superare il tempo di Schrötter: all’alfiere Intact GP quindi va il nuovo record assoluto per una Moto2 sul tracciato andaluso. Poco lontano c’è Jorge Martín, terza piazza per Marco Bezzecchi. Riguardo l’accesso alla Q2, sono quattro i nostri portacolori che ce la fanno: oltre a ‘Bez’, segnaliamo anche Luca Marini, Enea Bastianini e Lorenzo Baldassarri.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: Intact GP