MotoE, Jerez: è sempre Granado, best lap anche nelle FP3

Eric Granado continua a dettare il passo a Jerez, chiudendo al comando anche le FP3 MotoE. Seguono Aegerter, Canepa e Ferrari.

Un pilota continua a fare la differenza in queste libere MotoE. Eric Granado si pone nuovamente come l’uomo da battere grazie al miglior tempo dei due giorni stampato proprio in queste FP3. Il rookie Dominique Aegerter 2° nell’ultimo turno di libere, seguono Niccolò Canepa ed il campione in carica Matteo Ferrari. E-Pole al via questo pomeriggio alle 16:05.

Terza ed ultima sessione di prove libere per la classe elettrica che ricomincia con lo stesso nome al comando. In poche tornate Granado, dominatore del venerdì, svetta in testa alla classifica dei tempi, con i rookie Aegerter e Medina provvisoriamente a seguire. Turno più rapido in termini di tempi: solo in cinque infatti non si migliorano rispetto alla prima giornata.

Ciò che sicuramente non cambia è il nome in cima alla classifica MotoE. Eric Granado mette sul banco la sua candidatura per la E-Pole del pomeriggio. Ma con un giro secco da disputare le variabili sono tante: vedremo come se la caverà Ferrari, così come gli altri ‘veterani’. Attenzione però anche ai promettenti rookie, che potrebbero riservare sorprese.

La classifica FP3

La classifica combinata