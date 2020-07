MotoE, Jerez: La firma di Eric Granado anche nelle FP2

Eric Granado è l'uomo del venerdì a Jerez, con il miglior crono assoluto anche nelle FP2. Seguono Simeon, de Angelis e Ferrari.

Eric Granado manda un segnale importante in questo venerdì del Gran Premio di Spagna a Jerez. Per l’alfiere Avintia Racing il miglior crono di giornata, stampato al mattino e ritoccato nel pomeriggio. In seconda piazza c’è Xavier Simeon, seguono a quasi otto decimi Alex de Angelis ed il campione MotoE in carica Matteo Ferrari.

Scatta il turno ed in pochi minuti torna al comando chi si è messo in evidenza nel turno del mattino. Eric Granado è nuovamente davanti, ma riesce anche a limare il suo miglior crono precedente di circa due centesimi. Dietro di lui si alternano gli inseguitori, ma quasi nessuno riesce a migliorare quanto fatto nelle FP1, complici le alte temperature pomeridiane.

Non c’è pilota che riesca infine a scalzare il brasiliano, che svetta con un bel margine sugli inseguitori: quasi tre decimi su Xavier Simeon, poco meno di otto su Alex de Angelis e Matteo Ferrari. Dalla quinta piazza in avanti andiamo oltre il secondo. Prima giornata MotoE archiviata, vedremo se i valori in pista si confermeranno anche sabato, soprattutto in qualifica.

La classifica FP2

La classifica combinata