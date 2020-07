Marc Márquez non disputerà la gara del GP MotoGP d'Andalucía, il weekend è concluso. L'obiettivo è ora rimettersi per l'evento a Brno.

“Non correremo ulteriori rischi, domani Marc non corre.” Alberto Puig non usa mezzi termini per confermare quanto si sospettava dopo l’ultimo turno di prove libere. Marc Márquez non ce la fa, il Gran Premio d’Andalucía non lo vedrà al via. L’iridato MotoGP ora lavorerà per rimettersi per la tappa a Brno, in programma nel fine settimana del 9 agosto.

Ci ha provato, ha tentato il recupero leggendario, ma non c’è riuscito. Marc Márquez tornava in pista a pochi giorni da un intervento all’omero destro, fratturato domenica scorsa. Una lesione importante, ma il campione di Cervera voleva tentare il ritorno a tutti i costi, per evitare con un altro zero di compromettere la rincorsa al titolo MotoGP in questa breve stagione.

“Marc ha voluto provare per vedere come rispondeva il suo corpo” ha dichiarato Alberto Puig ai microfoni di DAZN. “Al mattino si sentiva in un modo, al pomeriggio in un altro, sempre seguendo il suo feeling a livello fisico. Quando ha capito che non ce la faceva ce l’ha detto e abbiamo compreso. Ha corso grossi rischi provando, ma la situazione è questa.”