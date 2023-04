MotoGP, Marc Marquez rompe il silenzio: il messaggio sui social

Marc Marquez si è abituato a vivere a distanza i successi di suo fratello Alex. Era già successo nella stagione MotoGP 2020 quando era costretto a riposo dopo il grave infortunio al braccio e suo fratello minore aveva collezionato il 2° posto in Francia e subito dopo ad Aragon. Uno scenario che si è ripetuto a Termas de Rio Hondo, con il pilota Gresini che è ritornato ai vertici dopo due anni di magra e Marc ancora una volta assente, ad assistere alla gara da casa.

Marc Marquez ritorna sui social

L’otto volte iridato è stato trattenuto a Madrid dopo l’infortunio rimediato la settimana prima a Portimao. Marc Marquez ha subito un intervento al dito della mano ed era rimasto in silenzio per diversi giorni, dopo le polemiche scaturite dall’incidente. Repsol Honda ha chiesto l’annullamento della sanzione (doppio Long Lap Penalty) per un errore di trascrizione nella notifica. Le carte sono ora in mano nella Corte d’Appello della MotoGP che si riunirà in Svizzera e darà una risposta nei prossimi giorni. Dopo i giorni di silenzio Marc è ritornato a farsi sentire sui social, prima per festeggiare la pole position, poi il podio di Alex Marquez con la Ducati.

Primo podio Ducati per Alex

Nonostante il due volte campione del mondo corra con una squadra satellite, si è tolto già le prime soddisfazioni dopo l’ultimo deludente biennio Honda. “La Ducati è una moto che ti dà molto feeling; puoi mettere a dura prova la parte anteriore. Non ho mai avuto una strana sensazione davanti“, ha dichiarato il pilota di Cervera dopo il GP dell’Argentina. “Qui abbiamo raccolto molti punti preziosi per il campionato, che quest’anno sarà lunghissimo. Dobbiamo continuare con questo stile“.

Non si è fatto intimorire dalla Ducati di Pecco Bagnaia, lottando dall’inizio alla fine fino a quando il campione in carica non è finito nella ghiaia al 17esimo giro. Ha dovuto fare i conti anche con un velocissimo Johann Zarco che l’ha beffato all’ultimo giro, una piccola sconfitta che non intacca il grande weekend concluso al 3° posto. Suo fratello Marc ha utilizzato i suoi profili Instagram e Twitter per congratularsi con il fratello e condividere con i suoi follower l’emozione vissuta all’ultimo giro. Nella sua abitazione di Madrid era in compagnia degli amici più stretti. “Ieri dovevo seguire la gara da casa, ma sono felice di aver festeggiato il podio di mio fratello Alex Marquez“.

Il ritorno di Marc

Marc Marquez sta recuperando dall’operazione subita sette giorni fa dopo essersi fratturato l’alluce della mano destra in Portogallo. Probabilmente lo rivedremo in pista fra meno di due settimane ad Austin, un circuito tradizionalmente a lui favorevolissimo. Resta da capire se dovrà scontare il doppio Long Lap Penalty, che sicuramente azzererebbe le sue possibilità di vittoria. La Corte d’Appello della MotoGP ancora non si è espressa e non è da escludere l’annullamento della penalizzazione. In Argentina il team Repsol Honda ha dovuto fare a meno anche di Joan Mir durante la gara domenicale, a causa di una caduta nella Sprint Race. Anche il maiorchino dovrebbe ritornare disponibile in Texas.