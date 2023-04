Moto3: Andrea Migno, il ritorno col botto del “disoccupato”

Appiedato a fine 2022, disoccupato fino alla scorsa settimana, ora di ritorno in Moto3 ed addirittura sul podio. Andrea Migno ha davvero vissuto un periodo ricco di stravolgimenti, l’ultimo con la pioggia tornata per scombinare le carte per la gara. Ma il neo pilota CIP, chiamato in corsa in sostituzione di Lorenzo Fellon, non s’è risparmiato, piazzando infine la zampata che vale il 12° podio mondiale. Non è mancato l’assalto al parco chiuso da parte dei ragazzi della VR46, che hanno celebrato con lui questo bel risultato. Miglior italiano del GP Argentina in condizioni complicate, ma ha rischiato pure un pasticcio finale!

La zampata di Migno

Il miglior risultato in Argentina era stato il 5° posto del GP 2017. “E non avevo mai ottenuto un podio sotto la pioggia!” ha puntualizzato Andrea Migno a gara conclusa. Stavolta invece tutto è andato per il verso giusto ed il pilota di Cattolica ha tirato fuori la grinta, prendendosi di forza il terzo gradino del podio in una gara decisamente imprevedibile. “Mi sono goduto tutto, fin da quando sono arrivato in aereo” ha dichiarato un Andrea Migno letteralmente al settimo cielo. Il primo GP a Portimao l’aveva visto da ospite, stavolta è riuscito a dire la sua in pista. Senza dimenticare però un pensiero per il pilota che sostituisce, Lorenzo Fellon, alle prese con la spalla destra appena operata. “Gli auguro di rimettersi e di tornare presto a fare quello che più gli piace” ha commentato Migno.

Ha rischiato grosso…

Il pilota italiano però confessa anche di aver rischiato un pasticcio che poteva costargli il podio, ovvero la conta dei giri. “Pensavo fosse finita, poi arrivo 2° al traguardo e non vedo la bandiera a scacchi! Mi hanno ripassato tutti sul dritto” ha raccontato Migno a motogp.com. Ma s’è subito ripreso. “Sono riuscito a frenare piuttosto forte, c’è stato anche qualche contatto, ma alla fine mi sono ritrovato a battagliare con Diogo.” Moreira s’è preso il 2° posto, lui ha chiuso 3°. Quanto basta per scatenare la festa al parco chiuso. “È fantastico avere questo supporto dai ragazzi” ha commentato Migno. “Di solito vado sempre da loro quando fanno bene, stavolta sono venuti loro da me. È stato davvero un bel momento!”

VIDEO Andrea Migno, che festa al parco chiuso!

Foto: motogp.com