Marc Marquez ritorno prepotente: “Sono veloce in tutte le condizioni”

Una sorpresa, o dopotutto non più di tanto? Sta di fatto che Marc Marquez s’è infilato di prepotenza tra le Ducati e Quartararo alla fine delle libere 2, dopo aver comandato il turno inaugurale al Buriram. Da evidenziare che c’è riuscito su pista asciutta, una condizione inattesa viste le previsioni, ma da domani dovrebbe arrivare la pioggia. Una speranza per Marquez, che vede il maltempo nientemeno che come un ‘aiuto’ a livello fisico. Per provare il colpaccio domenica? Ricordiamo che è il vincitore degli unici due GP di Thailandia fin qui disputati e sono in tanti a scommettere su un ritorno alla vittoria prima della fine dell’anno.

Marquez, segnali agli avversari

Per il momento, una volta di più, il campione di Cervera non vuole pensare ad altro che ai piccoli passi da compiere. È molto più attento, non ha nessuna intenzione di rovinare il percorso fatto dopo l’ultimo, determinante intervento. “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero migliorarmi gara dopo gara” ha dichiarato Marc Marquez a motogp.com alla fine del venerdì thailandese. “Oggi mi sono sentito meglio rispetto al Giappone, e già lì mi ero sentito meglio rispetto ad Aragon.” Il recupero procede a passo spedito e si vede chiaramente come risultati. Il #93 è reduce da una pole e da un 4° posto al secondo GP dal suo ritorno in azione! Marquez sottolinea poi un altro aspetto: “Sono competitivo con gomme nuove ed usate, sull’asciutto e sul bagnato.” Un messaggio preoccupante per gli avversari.

Colpaccio possibile?

L’asso di casa Honda però mantiene sempre grande cautela, sottolineando costantemente la sua condizione attuale a livello fisico. “Oggi ho usato parecchia energia e non sono ancora in grado di spingere così per un intero weekend.” Ma può arrivare un ‘aiuto’ dal meteo. “Se domani piove di sicuro mi darà una mano, mi mantengo più ‘fresco'” ha sottolineato Marc Marquez. E in grado di puntare in alto già in qualifica? A Motegi s’è preso la prima casella in griglia. “Competitivo non vuol dire da pole position” ha puntualizzato, pur ammettendo di puntare alle prime due file. Da lì sarebbe facile poi pensare più in grande! L’otto volte iridato non si sbilancia in nessun modo, ma i dati ci dicono che non gli riesce proprio di essere ‘lento’… E che quindi le sorprese sono dietro l’angolo.

Foto: motogp.com