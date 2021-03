MotoGP, Marc Marquez ritorna: giovedì sarà a Losail

Il Mondiale MotoGP ritrova il suo fuoriclasse Marc Marquez. Johann Zarco assicura: "Giovedì sarà a Losail per la foto e credo che proverà a girare".

Marc Marquez sarà a Losail nel primo week-end della stagione MotoGP 2021. Ai microfoni di DAZN lascia ancora il riserbo sul ritorno in pista. “Sono completamente concentrato sul recupero, cercando di tornare il prima possibile. Non vedo l’ora che arrivi lo spettacolo su DAZN, che si tratti di MotoGP o F1“. Ma sta intensificando la preparazione e, dopo aver girato con la RC-V stradale al Montmelò, ha ripreso ad allenarsi in mountain bike insieme al fratello Alex.

Nel paddock della MotoGP si dicono certi della sua presenza in Qatar. Johann Zarco assicura che Marc Marquez giovedì sarà in griglia per i saluti ufficiali. “Giovedì prossimo sarà qui per la foto di gruppo. E secondo me potrà girare tutto il weekend. Lo spero per lui, perché aspettava da molto tempo. Hai la capacità di rialzarti molto rapidamente se il tuo braccio non ti dà fastidio. E anche se ha un po’ di fastidio, andrà oltre. Tuttavia, quando vai oltre, puoi ricreare problemi con il tuo osso“.

Il ritorno del fenomeno

Una previsione che va presa con le pinze, in attesa di annunci ufficiali. Il sei volte campione di MotoGP potrebbe anche decidere di girare nelle prove libere e sondare la sua condizione fisica. Poi decidere se proseguire per l’intero week-end di gara. L’interrogativo che si pongono tutti è se riuscirà ad essere veloce come suo solito. O dovrà procedere per step. “Non ha bisogno di dimostrare di essere veloce, è un otto volte campione del mondo ed è il migliore in questo momento. È stato il migliore fino allo scorso anno, anche nella gara vinta da Fabio“.

Nella gara d’esordio 2020 a Jerez, dopo la prima caduto, ha effettuato una rimonta dal 15° al 2° posto. Poi la terribile caduta mentre era all’inseguimento di Fabio Quartararo. “Ha dimostrato che è al di sopra di tutti – ha aggiunto Johann Zarco -. Saprà tornare alla normalità dopo un anno di pausa? Penso di sì, ma non è necessario dimostrarlo. Ha solo bisogno di guarire bene. Deve anche gestire pressioni da fan e media, perché è una star. Non è certo facile“.