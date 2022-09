MotoGP, Marc Marquez quota 100: “Per recuperare ho bisogno di tempo”

Marc Marquez ha fatto un enorme sacrificio fisico per essere nel test MotoGP a Misano, uscite di 6-7 giri per volta con l’obiettivo primario di non stressare il braccio destro. Cento giorni dopo la quarta operazione all’omero è già tanto aver compiuto 34 giri al mattino e 27 al pomeriggio nella seconda giornata. Da sommare ai 39 giri del martedì, per un totale di 100 tornate in due giorni. Non si può nascondere la gioia adrenalinica di rivederlo sulla Honda RC-V, ma serve ancora tempo per puntare a risultati importanti.

Dal punto di vista fisico le condizioni di Marc Marquez saranno al top solo nel corso dell’inverno. Nel pomeriggio è sopraggiunta la stanchezza e il ritmo si è abbassato. “Sono entrato in una modalità più lenta, semplicemente per girare, perché in alcune curve era difficile toccare con il gomito, che è uno dei miei punti di forza… Per recuperare ho ancora bisogno di tempo. Penso che il numero massimo di flessioni che ho fatto di fila sia stato 25 o 30… Se la gara fosse domani, non la finirei“.

Marc Marquez in contatto con i dottori

Giovedì contatterà i dottori per spiegare come sta rispondendo il braccio dopo il test MotoGP di Misano. “Mi hanno detto che fino all’inverno il braccio si evolverà, ma è ora di insistere e il modo migliore per farlo è con palestra, fisioterapia, rispettare le pause e se si può fare in moto molto meglio“. Il bilancio va oltre le aspettative, dopo l’ultima uscita in pista dello scorso maggio al Mugello. “È andata molto bene, non mi aspettavo di poter fare così tanti giri, soprattutto il secondo giorno. Ho iniziato a capire di cosa avevo bisogno, a provare alcune cose e poi quando volevo spingere il tempo più o meno è arrivato, rispetto alle altre Honda“.

Nella classifica combinata dei due giorni accusa 8 decimi dal miglior crono di Fabio Quartararo, firmando al mattino un buon 1’31″642, attestandosi come il più veloce del marchio HRC. Marc Marquez non ha provato la moto 2023, ha iniziato ad assestare i primi tasselli di un puzzle che dovrebbe completarsi dopo il test di Valencia. Solo nei prossimi giorni sapremo se sarà ad Aragon per il Gran Premio, oppure preferirà attendere per non correre troppi rischi. “Vedremo in questi due o tre giorni se riusciremo a fare un passo a livello di forza e poi decideremo. Ma se sono qui nei test è perché la mia intenzione è tornare il prima possibile, però quando avrò la certezza di finire una gara“.