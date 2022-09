SW-MOTECH presenta nuove borse impermiabili, ecco come sono

Con lo sviluppo della nuova famiglia SysBag WP e di nuove borse da serbatoio impermeabili PRO WP, SW-MOTECH persegue costantemente il suo percorso per continuare ad essere un brand premium di valigie morbide di alta qualità per i viaggiatori più ambiziosi. Il design e le funzioni dei nuovi prodotti parlano un linguaggio chiaro: questi eleganti compagni di viaggio offrono un rifugio affidabile e asciutto per le vostre cose – sia sul serbatoio, che sulla parte posteriore o sul supporto laterale.

La nuova famiglia SysBag WP

I modelli SysBag WP sono i tuoi compagni affidabili per avventure in moto senza compromessi. Grazie all’attenta selezione dei materiali e alla lavorazione, tutte e tre le borse sono completamente impermeabili e robuste. C’è una SysBag WP adatta per ogni applicazione e ogni moto. I tre modelli S, M e L si differenziano per il volume del bagaglio e il tipo di attacco. Tutte e tre le borse hanno una chiusura roll-top e un coperchio sovrapposto. La tasca interna è removibile, e due divisori liberamente posizionabili con chiusure in velcro facilitano la divisione del bagaglio.

Caratteristiche delle borse Sysbag WP

Chiusura roll-top. Attacco MOLLE per il fissaggio di tasche aggiuntive. Maniglie di trasporto rinforzate. Dettagli riflettenti per una migliore visibilità. Occhielli di ancoraggio per fissare i lucchetti dei cavi. Chiusure in velcro per fissare le lunghezze della cintura in eccesso. Il modello più grande del trio SysBag WP è costruito interamente con materiale TPU e ha un volume totale di 40 litri.

La SysBag WP L è progettata per l’uso off-road: Le fibbie delle cinghie dello scomparto anteriore sono appositamente posizionate in alto in modo che nessun ramo possa rimanervi impigliato su sentieri stretti. I bordi esterni della borsa sono coperti da un robusto materiale Hypalon, che fornisce una protezione aggiuntiva in caso di cadute. Le quattro cinghie di compressione presenti su entrambi i lati permettono di fissare la borsa in modo solidale allá moto, anche con un carico ridotto. Prezzo: 220,00 € Numero articolo: BC.SYS.00.006.10000. Prezzo piastra di adattamento SysBag WP L: 50,00 € *

SysBag WP M

La SysBag M WP è una robusta soluzione di bagaglio morbido con un look “avventuroso”. Si monta sia sul telaio laterale SLC, sia sul posteriore. Come le borse da serbatoio impermeabili, la SysBag M WP è composta da una base in TPU e componenti in EVA. Entrambi i materiali sono termosaldati e uniti insieme per formare un’unità compatta, rendendo la borsa completamente impermeabile. Materiale: Fatto di materiale TPU e plastica EVA. Roll-Top in TPU 210 Ripstop. Fissaggio al telaio laterale SLC con piastra di adattamento o tramite looping sui telai laterali. 100% impermeabile. Scomparto impermeabile con zip all’interno del coperchio. Prezzo: 170,00 € * Numero articolo: BC.SYS.00.005.10000. Prezzo piastra di adattamento SysBag WP M: 40,00 € *

SysBag WP S

Il modello più piccolo della famiglia SysBag WP colpisce per la sua enorme versatilità. Si adatta perfettamente sia alle moto da fuoristrada che a quelle sportive stradali e sfida con successo tutte le ostilità esterne. Un inserto in EVA incorporato dà alla SysBag WP S una forma elegante e stabilità, mentre la laminazione rende la borsa impermeabile e resistente ai raggi UV. Materiale: Realizzato in materiale TPU e plastica EVA. Roll-Top in TPU 210 Ripstop. Fissaggio al telaio laterale SLC con piastra di adattamento o tramite cinghie sui telai laterali. Prezzo: 140,00 € *. Numero articolo: BC.SYS.00.004.10000. Prezzo piastra di adattamento SysBag WP S: 30,00 €

