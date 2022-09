Supersport, Cluzel annuncia il ritiro: “L’ho deciso per mia figlia”

Jules Cluzel ha deciso di porre fine alla sua carriera da pilota. Al termine del Mondiale Supersport in corso appenderà il casco al chiodo. Il francese classe 1988 ha accusato diversi infortuni negli ultimi anni e ciò lo ha ostacolato, portandolo probabilmente a scegliere di dire basta.

L’ultimo infortunio è quello subito nel 2022 in seguito a un violento highside in Gara 1 a Donington: frattura di due metatarsi del piede destro, frattura del tallone sinistro e dislocazione della spalla sinistra. Ha saltato il round di Most e ci sarà in questo weekend in Francia, però sarà l’ultima volta che gareggerà a Magny-Cours.

Jules Cluzel spiega il motivo del ritiro

Cluzel ha affidato al suo profilo ufficiale Instagram il comunicato riguardante la decisione di ritirarsi: “Dal mio ultimo infortunio a Donington mi sono chiesto quale fosse il mio futuro. La lesione al tallone non era così grave, ma per l’artrodesi della caviglia ho dovuto osservare un lungo recupero. Ho girato a Carole e va tutto bene, però ho deciso di non correre più l’anno prossimo. Guardo la mia piccola Kimie e sono principalmente lei e i bei momenti che ci voglio passare che mi hanno spinto a questa decisione. Non è stato facile, amo le corse e sono ancora veloce“.

Il pilota francese vuole dedicarsi alla sua famiglia una volta che avrà appeso il casco al chiodo, ma garantisce che comunque cercherà di chiudere in bellezza la sua esperienza nelle corse: “Darò il meglio fino a fine stagione. Spero che le ultime gare siano l’occasione per aggiungere ottimi risultati“.

La carriera di Cluzel nel Mondiale Supersport

Cluzel è arrivato nel Mondiale Supersport nel 2012, dopo aver corso nelle classi 125 e 250 del Motomondiale. Già dal primo anno in Honda si è rivelato molto forte con quattro vittorie e un secondo posto finale in classifica generale. Dal 2014 al 2016 ha corso con MV Agusta, collezionando ancora podi e vittorie, oltre ad altri due secondi posti iridati. Per un anno è tornato in Honda, senza trionfi, ma comunque con sei podi e una terza posizione finale.

Dal 2018 è iniziata la sua esperienza in Yamaha, chiudendo sempre tra i primi quattro del campionato. Gli è mancato qualcosa per riuscire a vincere il titolo mondiale SSP, pur essendo un pilota di valore nella categoria. I problemi fisici non lo hanno aiutato. Nel 2020 si è fratturato tibia e perone nel round di Teruel (Aragon) e ha saltato i successivi due appuntamenti del calendario. Nel 2021 ha saltato l’evento a Barcellona per un infortunio rimediato con una caduta in Gara 2 a Magny-Cours.

Cluzel, che corre con il team GMT94 dal 2019, ha messo insieme il seguente bottino nel Mondiale Supersport: 122 gare, 24 vittorie, 62 podi e 24 pole position. Cercherà di concludere in bellezza la sua avventura in un campionato che gli ha dato tanto e dal quale avrebbe voluto anche la corona iridata.

