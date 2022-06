SW-MOTECH presenta gli accessori per l’Aprilia Tuareg

L’Aprilia Tuareg 660 è sicuramente una delle novità più interessanti dell’anno. Qui rivive una leggenda, perché il Tuareg era già un veicolo popolare nel 1985, nato per realizzare il sogno della grande avventura. All’epoca era disponibile in quattro cilindrate, mentre oggi, la nuova edizione viene offerta con una cilindrata di 659 cc. Aprilia introduce questa enduro di fascia media con un’esperienza di guida rinnovata e un obiettivo chiaro: la Tuareg è destinata a competere in futuro con moto analoghe come la Yamaha Ténéré 700.

SW-MOTECH equipaggia ora l’Aprilia Tuareg con un pacchetto di accessori completo e offre a tutti i proprietari l’opportunità di equipaggiare la moto con uno standard elevato per tutte le aree di utilizzo.

La parte posteriore del Tuareg offre una buona base per il montaggio dei portapacchi SW-MOTECH specifici per il modello: sia i portapacchi SLC che i portapacchi laterali PRO rimovibili possono essere fissati ai punti di montaggio originali. Per chi ha intenzione di viaggiare su lunghe distanze, questo significa una moltitudine di varianti di bagaglio che possono essere completamente adattate alle esigenze individuali. La collaudata configurazione adventure con le robuste borse in alluminio TRAX, in argento o nero, offre la migliore protezione contro la polvere e l’umidità e un ampio spazio di carico. Le valigie possono essere ampliate con accessori TRAX aggiuntivi. Chi preferisce viaggiare con un bagaglio morbido può anche optare per le borse impermeabili SysBag WP in diverse dimensioni – la nuova linea di bagagli sarà disponibile anche in combinazione con due telai alla fine dell’estate.

Spazio di stivaggio sul portapacchi o sul serbatoio del Tuareg

Hai ancora più opzioni con il portapacchi ADVENTURE-RACK: Il bauletto TRAX o in alternativa l’Urban ABS possono essere posizionati qui, o in alternativa si può usare la borsa posteriore PRO Rackpack con 42 litri di spazio per soddisfare tutte le esigenze. A proposito di PRO: Non possiamo offrire un anello da serbatoio per l’Aprilia Tuareg. Tuttavia, la PRO Cross WP può essere posizionata sul serbatoio con le cinghie e può offrire 5,5 litri di spazio per gli oggetti più piccoli.

Protezione dei Tuareg sul campo

Il nuovo Tuareg è ideale per l’avventura e per i percorsi off-road. Per evitare graffi, ammaccature e danni gravi, è bene montare una barra di protezione. Il tubo d’acciaio personalizzato può assorbire molta energia in caso di incidente e, in alcuni casi, evitare un viaggio verso l’officina più vicina. E se volete scavalcare un tronco d’albero, il paramotore di serie potrebbe raggiungere rapidamente i suoi limiti. È più sicuro guidare con la robusta versione SW-MOTECH, perché il nostro paramotore, in solida lamiera di aluminio, offre una protezione molto elevata. Per l’Aprilia Tuareg sono disponibili anche i paramani Kobra e la protezione del collettore.

Un altro aspetto importante nella guida della moto, soprattutto nei tour più lunghi con molti chilometri giornalieri è l’ergonomia. Anche i minimi cambiamenti nella posizione della sella, delle pedane e del manubrio possono avere un grande impatto sull’esperienza di guida del pilota. Il riser del manubrio è un must per molti viaggiatori: le parti in alluminio personalizzate forniscono un rialzo di 20 o 32 mm e allo stesso tempo spostano il manubrio indietro di 30 o 25 mm. Un’anodizzazione di alta qualità protegge i rialzi dai graffi e dagli effetti del tempo.

I nostri kit di pedane aiutano il pilota a trovare la posizione di seduta ottimale fornendo allo stesso tempo aderenza e alta stabilità. La pedana EVO permette 36 variazioni in tutte le direzioni e la gomma superiore può essere facilmente rimossa per i passaggi fuori strada più lunghi.