La stagione della MotoGP si appresta ad essere molto emozionante. Sono nove le gare già effettuate dalla Classe regina che vedono al primo posto nella classifica piloti Quartararo della Yamaha, seguito da Espargaro dell'Aprilia. La differenza tra i due è di "solamente" 22 punti, con il francese a quota 147, mentre lo spagnola a 125. Online è possibile trovare pronostici su chi alzerà il titolo a termine del Mondiale: al momento il favorito è Quartararo, ma sono in molti a credere che Espargaro possa riuscire a strappargli il primato. Occhio a Bastianini, capace di vincere tre gare fino ad oggi.

Intanto arrivano le prime ufficialità di mercato, con Jack Miller pronto a dire addio alla Ducati, per fare ritorno dove tutto è iniziato in KTM, firmando un contratto biennale. L’australiano classe ’95 ha trascorso otto stagioni in MotoGP, cinque delle quali in Ducati, mentre le prime tre in sella alla Honda. Ora è tempo di ritornare nella scuderia che in Moto3, nel 2014, gli ha permesso di conquistare il secondo posto nel Mondiale.

Miller con la Ducati ha fatto segnare ottime prestazioni, fino al quarto posto nella scorsa stagione. Al pilota australiano e alla scuderia italiana è sempre mancato quel salto finale, quella qualità per poter arrivare ad essere campioni.

Jack Miller saluta la Ducati: “Cinque anni incredibili”

Una scelta di cuore per il 27enne che sarà compagno di squadra di Brad Binder. Miller ha voluto salutare la Rossa, dichiarando di restare per sempre legato alla scuderia italiana. Il pilota ha ammesso che sono stati cinque anni incredibili e importanti, con diversi podi e due vittorie fondamentali. Una lunga gavetta e una crescita di prestazioni che l’hanno portato a conquistare il quarto posto nel Mondiale MotoGP dello scorso anno, il suo miglior risultato in questa classe. Ora guarda al futuro e al suo ritorno in KTM: inizia una nuova sfida, ma ora è proiettato nel chiudere nel migliore dei modi la sua ultima stagione in Ducati. Infine i ringraziamenti alla scuderia: “Voglio dire grazie a tutta la Ducati Corse, alla mia squadra, a Gigi, a Paolo, a Davide e a tutte quelle le persone che mi hanno aiutato in questi cinque anni“.

A fare eco alle parole di Miller il suo compagno di box, Pecco Bagnaia. Il talento italiano ha condiviso con l’australiano quattro stagioni: “È stato un vero onore per me condividere il box con te in questi quattro anni. Sei una delle persone più simpatiche del paddock e uno dei piloti più talentuosi e veloci della griglia. Ci aspettano ancora molte battaglie in pista, amico mio. Grazie Thriller“.

Si libera un posto vicino a Bagnaia

Per il prossimo Mondiale 2023 la Ducati ha una moto libera. Sono tanti i nomi fatti fino a questo momento, come quello di Jorge Martin ed Enea Bastianini, che tanto bene ha fatto fino a questo momento. Il pilota del team Gresini ha vinto tre gare attualmente ed è ancora in corsa per la lotta al titolo finale. Per ora la Rossa tiene segreta la sua scelta, comunicandola soltanto al termine dell’annata.