MotoGP, Marc Marquez patrimonio stellare: conti, case e collezioni ‘deluxe’

Marc Marquez non parte da favorito per la terza stagione MotoGP consecutiva, stavolta il vero dubbio non sono le sue condizioni fisiche. All’indomani dei test invernali è apparso evidente come la Honda RC-V sia ancora in alto mare con l’evoluzione, tanto da aver chiesto un nuovo telaio all’azienda tedesca Kalex a cui aveva già affidato la realizzazione del forcellone nel 2022. Il pilota di Cervera è alla ricerca forsennata del nono titolo mondiale: nonostante il patrimonio accumulato la sete di vittoria resta insaziata.

Una stagione MotoGP in salita

É la settimana del Mondiale MotoGP, a Portimao si stanno ultimando gli ultimi lavori di allestimento del paddock. In casa Honda c’è una certa apprensione dopo aver visto il vuoto che Ducati (e non solo) ha saputo scavare dal punto di vista tecnico-competitivo. Alberto Puig, team manager HRC, fa il punto della situazione: “Ci ​​sono cose positive e altre negative. Siamo nel processo, stiamo capendo molte cose. Onestamente parlando, non siamo ancora dove vorremmo essere, ma sappiamo cosa possiamo fare e come possiamo rimediare“. Il lato luccicante della medaglia è la ritrovata forma fisica di Marc Marquez, dal punto di vista dell’evoluzione invece resta molto da fare. “È preparato fisicamente e mentalmente e sa bene che non siamo preparati dal punto di vista tecnico. Cerca di essere calmo, mostrerà la sua esperienza e il suo potenziale“.

Marc Marquez al top

L’arrivo di Ken Kawauchi non può ribaltare una situazione complicata da un giorno all’altro, la sua impronta sarà visibile dalla stagione MotoGP ’24. Ad azzardare una previsione la prima parte di questo Mondiale sarà tutta in salita per Repsol Honda, le uniche speranze sono nelle mani del talento di Marquez. Con Joan Mir possono formare una buona coppia, per togliersi qualche soddisfazione in pista e per lo sviluppo della RC-V. “È un ragazzo molto concentrato sul suo lavoro, molto calmo e sta cercando di capire la moto, che è la cosa più difficile per un pilota. Dal punto di vista umano, tutti l’hanno accolto molto bene e lui è contento della squadra. Quindi siamo contenti che sia qui con noi“.

Il patrimonio del campione

Honda ha intrapreso una corsa contro il tempo per convincere Marc Marquez a restare. C’è il rischio concreto che il fuoriclasse possa decidere di cambiare costruttore dal 2025. Sembra una data lontana, ma certi contratti si stabiliscono almeno con un anno d’anticipo dietro le quinte. Suo fratello Alex ha sottolineato che si tratterebbe di una scelta prettamente sportiva piuttosto che economica. Difficilmente una Casa impegnata in MotoGP può permettersi un ingaggio di 12,5 milioni a stagione. Cifre che hanno permesso al campione di di accumulare un ingente patrimonio.

Secondo il giornale spagnolo ‘Cuatro’ Marc Marquez ha accumulato un bel tesoretto. All’ingaggio stellare vigente dal 2021 al 2024, bisogna addizionare le sponsorizzazioni e i contratti pubblicitari con Red Bull, Estrella Galicia, Alianz e Tissot. Il tutto per un totale di oltre 40 milioni fino al 2024. Sommando anche i premi che vengono calcolati in caso di vittoria gara e del campionato, il patrimonio approssimativo de pilota MotoGP ammonterebbe ad almeno 80 milioni di euro. Qualche anno fa ha acquistato una casa a Madrid del valore di 10 milioni di euro, con una superficie di 1.300 metri quadrati, distribuiti nella comodità di 7 stanze. Oltre alla costruzione dell’altra sua casa nella sua città natale, Cervera.

Inoltre ha una collezione di auto di lusso, la maggior parte delle quali BMW vinte nel corso degli anni in classe regina. La M6 Coupé (2013), la M4 Coupé (2014), la M6 Cabriolet (2015), la M2 Coupé del 2016 , M4 CS del 2017, M3 CS (2018) e X4 M del 2019. Vanta inoltre anche diverse Honda Civic di alta qualità, moto da trial ed enduro, diverse biciclette Specialized. Secondo la stessa rivista Marc Marquez avrebbe una collezione di oltre sessanta orologi Tissot. Niente male per un pilota che va ancora alla ricerca dell’exploit finale in carriera.

Foto: MotoGP.com