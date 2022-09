MotoGP, Marc Marquez nei box di Misano: terremoto in casa Honda

A Misano arriva Marc Marquez, sarà presente ai box Honda per seguire da vicino l’evoluzione della RC-V e ascoltare i commenti dei suoi compagni di marca. Martedì 6 settembre ritornerà in pista fino a quando le condizioni fisiche gli consentiranno di girare. Non è l’unica notizia che fa vibrare il paddock di San Marino, ma nel retrobottega HRC c’è aria di terremoto e cambiamento.

Terremoto ai vertici HRC

Honda è un colosso che si regge su tre pilastri: Tetsuhiro Kuwata , direttore generale di HRC, Alberto Puig, Team Manager, e Takeo Yokoyama , massimo responsabile tecnico dal 2018. Anche se il suo ingresso nel marchio giapponese risale al 1996, quando ha intrapreso a lavorare come ingegnere tirocinante presso il suo centro di ricerca e sviluppo a Tokyo. Fino agli inizi del nuovo millennio è stato coinvolto nello sviluppo del telaio di diversi modelli di serie, dal 2004 ha iniziato a collaborare con il reparto racing sviluppando il telaio delle moto 250cc e MotoGP. Tra il 2010 e il 2012 è stato ingegnere di pista per Dani Pedrosa , dal 2013 direttore tecnico del Repsol Honda Team, dal 2018 Takeo Yokoyama ha assunto questo stesso ruolo all’interno dell’HRC, assumendosi la piena responsabilità del team factory e satellite.

Da Honda nessuna conferma o smentita, ma la notizia pare ormai certa e già ampiamente preannunciata. A dimostrazione che Honda vuole mettersi alle spalle i risultati pessimi raccolti dall’infortunio di Marc Marquez nel luglio 2020 ad oggi. Alberto Puig aveva anticipato, quasi pregato, che Marc potesse ritornare in sella per il test MotoGP di Misano e così sarà, come annunciato da un comunicato stampa diramato nel primo pomeriggio del sabato di Misano.

Da stamane sarà davanti agli schermi nei box, discuterà con i tecnici, con i piloti, due settimane dopo la rapida apparizione in Austria. Martedì 6 settembre sosterrà una visita al centro medico del circuito per ricevere l’ok dei medici, ma è impossibile prevedere se correrà entrambi i giorni o solo uno e quanti giri riuscirà a percorrere.

Marc Marquez ritorna in MotoGP

Due i test sostenuti in sella a una Honda CBR600RR al MotorLand di Aragon, una delle sue piste preferite che gli ha regalato cinque vittorie in MotoGP. E proprio qui dovrebbe ri-debuttare in gara fra due settimane. “Spero che il test abbia esito positivo, che torni e che possa lottare subito per la vittoria, distruggendo i piani delle Ducati“, ha scherzato Fabio Quartararo. “Per me ad Aragon corre, lo conosciamo bene e sappiamo che martedì vorrà subito stare davanti. E se dopo il primo giorno si sentirà bene, sarà pronto per gareggiare. Sono contento che torni“, ha commentato Pecco Bagnaia.

Anche i rivali attendono il suo ritorno, ma soprattutto gli uomini Honda che sanno di doversi affidare a lui per uscire da questa profonda crisi. Il prototipo 2023 debutterà a Misano nel test, l’obiettivo principale è migliorare il feeling all’anteriore che ha causato già troppe cadute e impedisce di spostare l’asticella del limite. Alex Marquez , che ha parlato a telefono con suo fratello, lo vede già in forma. “Oggi (ieri, ndr) ha riprovato e si è sentito abbastanza bene. Sa di non essere ancora forte al cento per cento e tutto il resto, ma è pronto per guidare una moto e questa è la cosa più importante“, ha dichiarato a DAZN. Alberto Puig non può che essere felice: “Ha guidato ancora. È felice, le sensazioni sono state buone e il feeling migliora“.