MotoGP, Marc Marquez mostra i muscoli: ritorna il grande favorito

A tre settimane dal primo test MotoGP 2023 Marc Marquez è volato in Austria per guardare da vicino la celebre gara dell’Hahnenkamm a Kitzbuhel. Il campione della Honda ha fatto tappa anche al Red Bull Athletes Performance Center (APC) di Thalgau vicino a Salisburgo, dove ha completato speciali test di fitness. Dal 10 al 12 febbraio a Sepang, dal 12 al 13 marzo a Portimao avrà cinque giorni di test Irta a disposizione per mettere a punto la nuova RC-V. Sarà una preseason fondamentale dove dovrà amalgamare al meglio la moto per ritornare ai livelli precedenti all’infortunio di Jerez nel 2020.

Marc Marquez in Austria

Marc Marquez speciale guest a Kitzbuhel per il suo sponsor Red Bull, ha seguito la gara dalla Red Bull Energy Station alla partenza e dalla torre della Mausefalle. Venerdì sera ha incontrato l’ex star dello sci statunitense Lindsay Vonn. Sabato pomeriggio è stato uno dei protagonisti di spicco della gara di beneficenza sul traguardo, si è fatto immortalare in compagnia del fuoriclasse tirolese di mountain bike e trial Fabio Wibmer, ha sfrecciato con lo skibob. “Purtroppo non posso sciare e non ho potuto allenarmi negli ultimi anni a causa del mio infortunio“, ha detto il pilota della MotoGP. “Ma sono molto interessato allo sport e ho il massimo rispetto per questi ragazzi“. Non è certo la prima volta che aderisce a questo evento sciistico. Nel 2017, in sella a una Honda con gomme chiodate, si divertiva sulle nevi austriache e dava voce ai 230 CV di potenza.

Il ritorno del re MotoGP

Nella prossima stagione MotoGP Ducati parte da favorita, dopo aver sfoggiato la supremazia tecnica della Desmosedici GP. Ma in quanto a talento e personalità Marc Marquez resta il numero 1 e a dirlo sono i suoi avversari. Enea Bastianini lo addita come l’uomo da battere, poco conta che negli ultimi tre anni abbia raccolto solo tre vittorie e una lunga serie di Gran Premi saltati. “Basta guardare i numeri. E’ quello che ha vinto di più, sarà il grande protagonista. E’ il grande favorito. Sono certo che rivedremo un campione al top della forma e sarà un piacere sfidarlo“. La ‘Formica Atomica’ ha dominato con il pugno di ferro tra il 2013 e il 2019, con la sola eccezione del 2015, quando a trionfare fu la Yamaha di Jorge Lorenzo. Negli ultimi tre anni si sono alternati diversi vincitori: Joan Mir (2020), Fabio Quartararo (2021) e Francesco Bagnaia (2022). Ad oggi nessuno è riuscito ad aprire un’epoca di gloria.

Grande favorito per il Mondiale ’23

Alex Marquez ha ogni interesse a fare bene con la Ducati del team Gresini, ha ribadito più volte che suo fratello Marc sarà un avversario come tanti altri. Ma conosce perfettamente il suo potenziale, ha continuato ad allenarsi tutti i giorni con lui durante l’inverno. E assicura che ritornerà al top della forma fisica: “Dipende dalla moto che avrà a disposizione – chiarisce Alex Marquez -. Se non hai il mezzo giusto, non puoi lottare per un Mondiale di 21 gare. Ma lo vedo preparato e sono sicuro che sarà un cliente difficile per tutti, me compreso“.

Anche l’ex compagno di box Dani Pedrosa è pronto a scommettere sull’otto volte iridato. Sa perfettamente come abbia saputo vincere sei titoli MotoGP nonostante una moto sulla carta meno competitiva. “Marquez è in grado di guidare sopra i problemi e può rovinare i piani della Ducati se sarà in forma fisicamente. Marc è imprevedibile, da un momento all’altro può tirar fuori qualcosa che non ti aspetti. Ha una capacità impressionante nel vincere con moto non perfette“.

Il dubbio tecnico

Jorge Lorenzo ha condiviso il box Repsol Honda nella sua ultima stagione in MotoGP. Era impossibile tenere il passo del fenomeno di Cervera. “Per me chi ha vinto non era il migliore, per me resta ancora Marc Marquez. Senza di lui è stato molto più facile. Con un Marc al 100% in pista, sicuramente almeno uno di questi tre titoli sarebbe andato a lui“. Nessun dubbio anche in casa HRC, per Alberto Puig ha trascorso un inverno ottimale e sarà al top per il primo Gran Premio. Gli unici dubbi riguardano il pacchetto della RC-V. “Ora non resta che verificare le potenzialità della moto“.

Marc Marquez al Red Bull Athlete Performance Center

