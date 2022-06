Marc Marquez approfitta della riabilitazione per godersi qualche giorno di relax a mare, prima di programmare il rientro in MotoGP. Al momento non c’è nessuna data fissata e neppure i medici possono sbilanciarsi con precisione in questo momento, tutto dipenderà dal consolidamento dell’osso. Ma nelle prossime settimane la situazione sarà più chiara e in molti sono pronti a scommettere che settembre potrebbe essere il periodo giusto. Alberto Puig nella conferenza stampa del venerdì ad Assen ha lasciato intendere che prima di Valencia sarà in sella alla Honda RC213V per raccogliere dati utili agli ingegneri HRC.

La cicatrice del campione MotoGP

Sui social Marc Marquez continua a postare sue immagini che dimostrano la sua guarigione step by step. Nell’ultima foto mostra la sua ultima ferita dopo il quarto intervento all’omero sostenuto lo scorso 2 giugno negli States. Mai prima d’ora la cicatrice di Marc sulla spalla destra era stata vista così chiaramente. Nei post del passato la ferita chirurgica veniva sempre coperta con una garza, stavolta si può vedere chiaramente in tutta la sua crudezza. Parte dalla sommità della spalla, quasi all’altezza della clavicola, e arriva fino al gomito. Lo scorso 18 giugno i dottori hanno effettuato la prima visita medica e tutto procede per il meglio, ma il braccio resterà immobilizzato ancora per alcune settimane. “La cosa più importante che suggeriscono i miei medici è di essere calmo e paziente“.

Il rientro di Marc Marquez

Entro la fine della stagione MotoGP sarà sulla sua RC213V, probabilmente sarà presente ai box in uno dei due appuntamenti tra Silvertsone e il Red Bull Ring, per guardare da vicino il lavoro degli ingegneri Honda. Dopo la gara di Assen ci saranno cinque settimane di stop dove a Tokyo ci sarà un bel da fare per migliorare le prestazioni del prototipo. Sarebbe importante averlo nel test di Misano, dove potrebbe valutare anche la nuova specifica di motore, con l’obiettivo di migliorare il feeling con l’avantreno, vero tallone d’Achille indicato a più riprese da Marc Marquez. “Sarebbe utile se potesse provare la moto dopo l’estate“, ha sottolineato Alberto Puig. “Sarebbe il massimo, soprattutto per i nostri ingegneri, in modo che capiscano in quale direzione dobbiamo andare. Ma la priorità è il pieno recupero del suo braccio“. Intanto dietro le quinte si lavora anche sulla nuova line-up piloti per il 2023.