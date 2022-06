Il terzo trionfo stagionale, valido per la leadership Moto2, ma in coabitazione. Augusto Fernández è sempre più lanciato, l’unico suo errore è al parco chiuso, quando arriva in scivolata e rischia un grosso pasticcio…. Per il resto è una corsa impeccabile, che gli permette di annullare totalmente il ritardo da Celestino Vietti 4° al traguardo. Ma è una lotta a tre al vertice, c’è anche Ai Ogura: dopo i guai iniziali, super rimonta fino al 2° posto che lo tiene a -1 dal duo al comando! La battaglia per il titolo Moto2 si fa davvero incandescente verso la pausa estiva. Il resoconto di una gara memorabile ad Assen.

Lopez, che scatto!

Assenza pesante per Aron Canet, fermato da problemi fisici. La situazione mondiale si complica un po’ di più. Guardando ai presenti, Barry Baltus deve scontare una Long Lap Penalty per aver ostacolato Navarro in Q1. Ottimo scatto del duo Aspar subito al comando, larghissimo Lowes alla prima curva, López ed Ogura sono invece in agguato dietro di loro. Anzi, l’alfiere Speed Up rompe presto gli indugi e vola in vetta! Non benissimo invece il leader Moto2 Vietti, 11° in griglia e 14° dopo poche curve. Brividi per Ogura alla Duikersloot, un rischio highside salvato di un soffio, ma da 4° finisce fuori dalla zona punti… Ritiro prematuro per Lowes, dopo il fuoripista iniziale ecco la caduta. Arrivano Long Lap Penalty per Aldeguer e Ramírez per limiti di pista, mentre si infiamma il duello in vetta. López, inizialmente in fuga, viene ripreso da Schrötter, dal duo Aspar, più Fernández, Bendsneyder, Beaubier ed Arbolino. E sembra che il pilota KTM Ajo abbia qualcosina in più… Il leader Moto2 invece, risalito in P9, è a capo del gruppo di inseguitori.

Vietti e Ogura in rimonta

Colpo di scena in vetta, a 13 giri dalla fine addio al sogno vittoria per Schrötter, al comando ma scivolato malamente alla Strubben. Che occasione per il pilota tedesco… Rimangono in sette, con Arenas che eredita la prima posizione, ma gli inseguitori si fanno sempre più vicini. Precisamente gli agguerriti Vietti ed Ogura, che dopo i problemi iniziali raggiungono il gruppetto di testa. È una battaglia serrata, dalla quale però si stacca Beaubier a 4 giri dalla fine: era un 4° posto con vista podio, che peccato per lo statunitense. Giro dopo giro però appare chiaro come Augusto Fernández stia puntando al tris: non è una fuga, ma ha accumulato qualche decimo molto importante sui rivali. Peccato poi per Arenas, caduto quando aveva il primo podio Moto2 ormai alla portata, ma finisce prematuramente anche il GP di Antonelli. Questo round però è di Fernández, terzo trionfo stagionale che vale anche la leadership iridata in coabitazione con Vietti! Gran rimonta di Ai Ogura 2°, l’italiano di VR46 lotta e chiude a 33 millesimi dal podio.

La classifica

Classifica Moto2 iridata

Foto: motogp.com