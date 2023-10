La stagione MotoGP 2023 di Marc Márquez è una delle peggiori nella sua carriera di pilota. Nel GP dell’Indonesia è caduto sia nella Sprint che domenica, accumulando 22 cadute dall’inizio del campionato. Il pluricampione di Cervera ha perso totalmente fiducia nella sua Honda RC213V, ha smesso di divertirsi e guarda alle ultime cinque gare come una Via Crucis che non vede l’ora di terminare. Da Valencia inizia una nuova pagina, o forse potrebbe essere l’ultima prima dell’addio definitivo.

Marquez guarda al 2024…

Marc Marquez ha preferito firmare un contratto di un solo anno con Gresini piuttosto che un biennale con Pramac Racing, dove avrebbe ricevuto una Ducati Desmosedici ufficiale. Difficile trovare una spiegazione specifica a questa scelta. Il 2025 sarà l’anno di scadenza di molti contratti e quindi avrebbe campo libero per decidere dove andare fra due anni, con KTM in pole position. Ma tra gli obiettivi di Marc c’è anche il team Ducati factory, dove Enea Bastianini sta soffrendo non poco dopo gli infortuni rimediati dall’inizio dell’anno. Inoltre, se la Honda riuscisse a dare una sterzata decisiva all’evoluzione della moto non è da escludere un ritorno del campione, che arriverebbe con un bagaglio annuale di esperienza in Ducati.

L’addio alla MotoGP è un’ipotesi

Il destino è nelle sue mani, molto dipenderà dai risultati e da quanto velocemente saprà adattarsi alla Rossa di Borgo Panigale. Nel caso dovesse fallire anche con un prototipo così vincente non è da escludere il ritiro dalla MotoGP. Un’ipotesi che lo stesso Marc Marquez ha ammesso pochi giorni fa, al momento dell’annuncio ufficiale della firma con Gresini e ribadita da suo fratello Alex, ancora alle prese con un infortunio alle costole. In un’intervista con i media britannici di TNT Sports il minore dei fratelli di Cervera ammette: “Il motivo per cui ha solo un anno di contratto è vedere se potrà godersi di nuovo questo mondo. È stato molto onesto con me e mi ha detto: ‘Se non mi diverto, mi ritirerò’. Esatto, questa è una possibilità sul tavolo“.

L’infortunio rimediato a Jerez nel 2020 e i quattro interventi al braccio hanno in parte scalfito il Dna “guerriero” di Marc Marquez. Un anno in sella alla Ducati servirà a capire se ha perso l’istinto del vincitore o potrà ritornare al vertice della MotoGP. Il problema è lui o la moto? Serve tempo per trovare una risposta a questa domanda. “Vuole vedere se riesce a divertirsi ed essere di nuovo veloce dopo l’infortunio – ha proseguito Alex Marquez -. Io non ho dubbi, ma lui sì e ha dei motivi per averli, perché li avevo anche io quando ero con la Honda l’anno scorso. Sono sicuro che ora a Valencia, con una giornata in moto, si divertirà molto e quello che ha in testa scomparirà molto velocemente“.