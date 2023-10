MotoGP: Vinales vicino alla vittoria, ma Lorenzo lo bacchetta

Un’altra volta Pecco Bagnaia tra Maverick Vinales e la prima vittoria con l’Aprilia. Era già successo a Silverstone nel 2022 ed è capitato di nuovo nella gara a Mandalika. Domenica al traguardo solo 306 millesimi li hanno separati. Comunque il pilota spagnolo può essere soddisfatto della sua prestazione e punterà ad avere continuità nel prossimo gran premio in Australia.

MotoGP Indonesia, il bilancio di Vinales

Vinales nella sua analisi post-gara ha spiegato la strategia adottata nel finale, quando si è avvicinato a Bagnaia e aveva anche la pressione di Fabio Quartararo: “Gli ultimi giri sono stati un po’ un casino – ha detto a Sky Sport MotoGP – perché avevo Quartararo vicino e non volevo consumare troppo la gomma. Dovevo essere molto preciso con il gas per poi avere margine nell’ultimo giro, dove infatti ho raggiunto Pecco e ci ho provato. Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto qua“.

C’è stato un momento della corsa in cui il pilota Aprilia sembrava un po’ in crisi, perdeva rispetto a Pecco e aveva Fabio sempre più vicino: “Stavo semplicemente salvando la gomma – ammette – perché qui avevamo avuto problemi di consumo. L’unica mia missione era salvare in pneumatico fino alla fine e l’ho fatto dall’inizio. Martin aveva un altro passo, provando a stare con lui poi sarei finito sesto o settimo alla fine. L’obiettivo era girare sul 31.5 e ci sono riuscito, sono felice di aver preso una decisione che mi ha messo sul podio“.

Maverick è fiducioso per il prossimo gran premio a Phillip Island: “Vado là tranquillo, so che stiamo facendo un buonissimo lavoro. Vogliamo dare il massimo e lo stiamo facendo. In gara ho dovuto essere conservativo per salvare la gomma. Non sono preoccupato, la velocità è lì ed è quello che conta. Con la gomma media mi sono trovato meglio, però a inizio corsa sono stato molto attento a gestire la posteriore. Sono molto soddisfatto“.

Jorge Lorenzo “punge” Maverick

Nel finale della gara Vinales non è riuscito a sferrare un attacco a Bagnaia. Secondo Jorge Lorenzo, intervenuto a DAZN, poteva fare di più per cercare di vincere: “Un secondo posto va sempre festeggiato, ma Maverick aveva una grande possibilità di vincere e non so se ne avrà un’altra così netta nei prossimi circuiti. Avrebbe dovuto provarci. Pecco è stato molto conservativo, anche troppo, nelle ultime curve. Un pilota più aggressivo, come Marquez, poteva costargli anche la vittoria“.

Lorenzo successivamente ha esposto la differenza tra Vinales e Marquez, ribadendo che il pilota Aprilia doveva rischiare maggiormente in Indonesia: “Credo che Maverick sia l’antitesi di Marc, che rischia tanto e cade tanto. Lui cade poco e commette pochi errori durante la stagione, non gli piace molto correre rischi. È affidabile nel portare a termine le gare. Ma in queste circostanze, in cui c’è la chiara possibilità di vincere, forse un po’ più di rischio gli avrebbe permesso di avere maggiori chance di farcela“.

Foto: Aprilia