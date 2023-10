MotoGP, Marc Marquez: esordio in Ducati prima del previsto

Sembrava tutto pronto per la conferenza stampa straordinaria di Marc Marquez a Mandalika, per confermare il suo trasferimento in Ducati Gresini. Il programma del weekend MotoGP indonesiano prevedeva una conferenza stampa in solitaria, ma a quanto pare l’idea non sarebbe piaciuta alla Dorna. Intanto la Honda gli offre la possibilità di salire in sella alla Desmosedici già due giorni dopo la fine del Mondiale, in occasione dell’ultimo test Irta a Valencia.

Annullata la conferenza stampa in solitaria

Le tre sessioni previste con i media alla fine diventeranno due, tornando al formato consueto con due. Nella prima ci saranno quindi i due primi classificati, Pecco Bagnaia, leader del Mondiale, e Jorge Martin, secondo assoluto, insieme a Marc Marquez, che prende il posto del convalescente ma eroico Marco Bezzecchi. A quanto pare, potrebbe essere stata la Honda a chiedere di cancellare la conferenza personale del pluricampione, almeno fino al termine dei sei appuntamenti che restano per mettere fine alla stagione MotoGP.

Mercato a parte, l’attenzione è rivolta alla pista e ai risultati. Il pilota HRC arriva dopo una serie positiva di risultati con un terzo posto nella gara sprint in India e un podio in Giappone . “Il nostro obiettivo per questa gara è lo stesso che per il resto dell’anno: uscire e dare il massimo per finire il 2023 nel miglior modo possibile come squadra”. L’annuncio del passaggio in Gresini resta comunque imminente. Marc si riunirà ai box con suo fratello Álex e si incontreranno per la seconda volta come compagni di squadra. L’occasione precedente era stata nel 2020, alla Repsol Honda, anche se la convivenza durò solo nella preseason e nella prima gara a Jerez, dove l’otto volte iridato rimediò quel terribile incidente all’omero.

L’esordio in Ducati il 28 novembre

Il maggiore dei fratelli Marquez sarà accompagnato da uno dei suoi meccanici di fiducia, ma non sarà Santi Hernandez, il suo capotecnico storico. La Ducati ha preferito che così non fosse, per paura che Marc corresse con loro solo un anno e poi potesse recarsi in un’altra fabbrica con informazioni preziose, che sono ancora più importanti nelle mani di un tecnico che di un pilota.

L’esordio in Ducati del fuoriclasse avverrà tra non molto. Gli è stato dato il permesso di guidare la Desmosedici GP23 nel test post-stagionale di Valencia del 28 novembre. Sarà un momento di preparazione cruciale per Marc Marquez prima di integrarsi pienamente con la Ducati per la stagione 2024. Un “lusso” che non fu concesso a Valentino Rossi al momento della migrazione da Honda a Yamaha. Ma allora erano altri tempi…

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon