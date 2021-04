MotoGP, Marc Marquez: il fisioterapista racconta il lungo calvario

Marc Marquez pronto a tornare in pista dopo 9 mesi di stop. Il suo fisioterapista Carlos Garcia riassume il calvario del pluricampione Honda.

Marc Marquez sta per tornare in MotoGP a distanza di nove mesi da quel terribile incidente di Jerez. Da allora la persona con cui ha avuto più contatti, insieme a suo fratello Alex e ai familiari più stretti, è il suo fisioterapista Carlos J Garcia. Dopo tre interventi all’omero destro e una marea di sedute fisioterapiche, tutti si chiedono in che condizioni tornerà a Portimao. Sicuramente serviranno molti giri prima di riprendere confidenza con la nuova Honda RC213V. Impossibile quantificare il periodo di adattamento prima di tornare in sella.

Le parole di Garcia

A pochi giorni dal GP di Portimao a scrivere sui social è Carlos Garcia: “Non devi dimostrare niente a nessuno, tu sei Marc. Quelli tra noi che gli sono stati vicini in questo momento complicato, sanno che prima dello sportivo c’è una grande persona. Abbiamo dato tutto quello che avevamo e scriverlo è veloce. Ma questi quasi 9 mesi sono stati i più lunghi della nostra vita. Abbiamo rinunciato a tutto con un solo obiettivo in mente. Abbiamo finalmente raggiunto questo obiettivo e questo ci ripaga di tutto quello che abbiamo vissuto, di quello che non abbiamo vissuto e di quello che abbiamo sofferto. Gli ultimi mesi sono stati molto difficili ma abbiamo sempre cercato di vedere la luce alla fine del tunnel“.

Alcuni giorni fa è finalmente arrivato l’ok dei medici a tornare in MotoGP. In quel paddock che gli ha già regalato otto titoli mondiale e che promette di dargli ancora tanto. “In questi mesi ho capito che per avere successo il talento è necessario ma non basta“, prosegue il fisioterapista di Marc Marquez. “Devi aggiungere lavoro, fare quello che devi fare e non quello che ti senti di fare. Alzarsi presto, essere puntuale, costante, saper riposare, avere una dieta sana, allenarsi, soffrire. Tutto senza sapere fino a quando. Tutto nonostante il fatto che i tuoi sogni sfuggano. Tutto con il dubbio di quando potresti competere di nuovo. Sembra che la luce che abbiamo immaginato ogni giorno alla fine del tunnel sia finalmente arrivata“.