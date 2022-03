MotoGP, Marc Marquez: i dubbi di Lorenzo Sr. sulla spalla

Honda ritorna protagonista dopo un difficile biennio MotoGP. In Qatar non conquista la vittoria, ma la RC213V sfoggia tutta la sua evoluzione tecnica su un tracciato dove persino il Marc Marquez dei tempi d’oro faticava a vincere: un solo trionfo a Losail dall’esordio in classe regina ad oggi (2014). Chicho Lorenzo analizza le prestazioni del duo HRC in un video sul canale YouTube ‘Motogepeando’.

Secondo podio Honda per Espargarò

Vittoria vicina per Pol Espargarò, sarebbe stata la prima dal suo arrivo in Honda, ma a pochi giri dalla fine ha commesso un errore lasciando passare la “valanga” Enea Bastianini involato verso la vittoria. Il pilota del team Gresini Racing divorava decimi sul giro nel finale, ha messo grande pressione sul catalano che ha provato a resistere, ma andando lungo ha perso ben due posizioni. Subito veloce alla partenza, ha bruciato persino il compagno di squadra e le Ducati in teoria più accreditate. Una mossa che forse gli è costata cara? “Quando la gara è iniziata e ho visto che è scappato ho detto ‘Non so cosa farà oggi Pol, ma succederà qualcosa che andrà a rotoli’. E penso che sia lì che ha sbagliato perché non è lo stesso finire secondo o far passare Bastianini. Sai che non sarai in grado di batterlo, è tre decimi più veloce, caldo, desideroso. Avrebbe potuto restare indietro, cercare di capire, per vedere se lo aiutava“. Bilancio tutto sommato positivo per il pilota di Granollers che colleziona il secondo podio in MotoGP con la Honda. “Combattere con un pilota che ha girato tre decimi più veloce di te è complicato. La cosa più intelligente sarebbe stata difendere il secondo posto“.

Dubbi sulla star della MotoGP

Week-end discreto anche per Marc Marquez, non ancora al top della forma fisica, ma senza eccessivi problemi al braccio durante la tre giorni di Losail. Anche nel suo caso un errore lo costringe ad accontentarsi della sua posizione. “A 17 giri dalla fine ha sbagliato ed è andato largo in frenata e poi è successo di nuovo a 6 giri dalla fine. Quasi mai abbiamo visto fare certi errori a Marquez. Magari lo commette in un momento in cui vuole sorpassare e tu vai troppo oltre e l’altro pilota riprende il suo posto. Ma andava come un martello, non era in lotta con nessuno e ha commesso questo errore… Ha perso tempo e poi, a sei giri dalla fine, lo ha fatto di nuovo. Penso che lì la sua spalla ceda ancora un po’, questa è l’impressione che mi ha dato. Non so, in ogni caso, se sta così bene perché è andato a Madrid“.

I dubbi sulle condizioni dell’omero restano, ma Marc Marquez deve inoltre fare i conti con un prototipo MotoGP diverso dal passato, più incentrato sul posteriore, che richiede uno stile di guida meno aggressivo. E’ cambiato anche l’approccio alle gare: “Ha detto che d’ora in poi ci sarebbe stato un nuovo Marc Marquez. Immagino che non vuole più rischiare così tanto e che sarebbe stato un pilota più conservatore“. Una cosa è fuori discussione per il papà di Jorge Lorenzo: “La nuova Honda funziona molto bene“.

