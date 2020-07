Marc Márquez 'fit': arriva l'idoneità per il campione MotoGP, ci proverà a Jerez. Stesso discorso anche per Alex Rins e Cal Crutchlow.

Marc Márquez incassa la prima idoneità da parte del personale medico del Circuito de Jerez. Il campione MotoGP scenderà in pista domani per le prime libere, ad appena tre giorni dall’intervento al braccio ed a quattro dall’infortunio. Superano l’esame medico anche Alex Rins e Cal Crutchlow, anche loro infortunatisi lo scorso weekend e pronti a tornare in azione a pochi giorni di distanza.

Per l’iridato della classe regina parliamo della frattura dell’omero del braccio destro, fortunatamente senza danni al nervo radiale. Martedì mattina l’intervento, in meno delle 48 ore previste è tornato a casa a Cervera, per poi mettersi in viaggio verso Jerez. Quale sarà la sua tattica? Riuscirà davvero a completare un Gran Premio a così poco tempo dalla lesione? Marc Márquez ha già incassato uno zero e non vuole perdere altro terreno se vuole mantenere vive le speranze di conquistare il titolo MotoGP anche quest’anno.

Cal Crutchlow è finito sotto i ferri anche lui martedì: parliamo di una piccola frattura allo scafoide riportata per un incidente nel warm up. Il pilota britannico aveva dichiarato da subito l’intenzione di tornare in azione ed ecco che abbiamo l’alfiere LCR Honda pronto a testare il suo polso venerdì mattina. Medesimo discorso per Alex Rins, l’unico che non si è operato. La sua spalla non è nelle migliori condizioni, ma lo spagnolo ha lavorato molto in questi giorni: arriva l’idoneità, vedremo cosa riuscirà a fare nei prossimi giorni.