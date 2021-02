MotoGP, Marc Marquez: ecco le spalle dopo tre mesi senza pesi

Il campione di MotoGP Marc Marquez mostra una foto delle sue spalle e invita i suoi fan a notare la differenza tra spalla destra e sinistra.

Marc Marquez ha superato l’ultima visita medica con maggior ottimismo. Resta incerta la data del ritorno sulla griglia MotoGP, ma i medici hanno dato via libera alla piena riabilitazione del braccio destro. L’infezione sembra scongiurata, quasi sicuramente non occorrerà un quarto intervento. Sono passati poco più di due mesi dall’ultima operazione al Ruber International Hospital e l’osso inizia finalmente a consolidarsi.

L’otto volte iridato ha ripreso l’attività fisica il 20 gennaio, dopo essere rimasto completamente a riposo per un mese e 17 giorni. Ha ripreso con qualche esercizio sulla cyclette, sollevamento di pesi leggeri con il braccio sinistro. A poco a poco comincerà a recuperare massa muscolare al braccio destro. L’ultima volta che lo abbiamo visto fare sforzi con il braccio infortunato risale a novembre, dopo due settimane è stato operato. Tre mesi circa senza fare sforzi ha influito in modo significativo sulla muscolatura dell’intero arto, spalle comprese. Oggi il pluricampione di MotoGP ha pubblicato sui suoi social una fotografia in cui si può perfettamente apprezzare la differenza tra spalla e braccio sinistro e destro.

L’inizio della stagione 2021 è fissato per il 28 marzo, ma quasi sicuramente non sarà della partita. Il 22 febbraio parteciperà alla presentazione del team ufficiale Repsol Honda Team, scene probabilmente già girate nei giorni scorsi. Forse in quella occasione darà delucidazioni circa il suo rientro. Restano plausibili le voci che prevedono il suo rientro nel mese di maggio. Ancora una volta sarà Stefan Bradl a sostituire Marc Marquez in sella alla RC213V, anche se i costruttori hanno avanzato qualche voce critica. Ma il countdown sembra ormai avviato e presto la MotoGP riavrà il suo campione.