Francesca Novello in TV: “Valentino Rossi? E’ un fidanzato normale”

Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, ospite a "Verissimo" su Canale 5. "Storia bellissima, ma quando corre ho paura"

A distanza di un anno dall’esordio in TV al ‘Festival di Sanremo’, la fidanzata di Valentino Rossi ritorna sul piccolo schermo. Francesca Novello appare su Canale 5 nel programma ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin. Una comparsa TV preannunciata giorni fa dal campione di Tavullia sui social.

“Quando corre ho paura”

“Con Vale ci siamo frequentati per un anno come amici, poi è cominciata la nostra storia, adesso sono tre anni che stiamo insieme” ha raccontato Francesca Sofia Novello. “Ormai vivo quasi sempre a Tavulla, faccio l’nfluencer e lo posso fare da lì, dove ormai ho tutte le mie cose, due cani e tante amiche. Io ho il mio lavoro, lui il suo. Ma quando posso mi piace viaggiare con lui, faccio due-tre GP all’anno. Ho tanta paura a vedere le moto che sfrecciato, mi fa molta tensione andare alle gare.”

“Valantino Rossi è un fidanzato normale”

Francesca ha parlato di un Vale che pochi conoscono.”Se non si chiamasse Valentino Rossi così sarebbe un fidanzato come tanti. Li piacciono cose normalissime, io non pensavo, mi ha colpito molto questo aspetto della sua personalità. Vivevo a Milano, in un ambiente di calciatori, vip. Lui invece ama vivere terra terra, è molto difficile trovare questa sensibilità in un uomo così importante.”

“Ho avuto il Covid-19, momento duro”

Francesca ha rivelato di aver avuto il Covid-19, virus che ha colpito anche Valentino Rossi costretto a saltare due GP della MotoGP. “Sono stati momenti molto duri, avevo la febbre ed avevo perso il gusto e l’olfatto. Per fortuna è passato in due settimane”