MotoGP, Marc Marquez e l’ipotesi del ritiro: suo fratello Alex racconta

Marc Marquez ritorna in Spagna dopo l’Honda Racing Thanks Day a Motegi. Sarà un lungo inverno di preparazione fisica e riabilitazione a Madrid, dove ha preso residenza dall’inizio dell’anno insieme all’inseparabile fratello Alex. In attesa di conoscere il potenziale della RC213V 2023 nel prossimo test di Sepang a febbraio, l’obiettivo del campione è ritornare al top della sua condizione fisica. Davanti a sé una stagione MotoGP decisiva per le sorti del team e del pilota di Cervera. Da un lato continua a professare massima fiducia in HRC, dall’altro chiede una risposta alle sue richieste per allestire un pacchetto vincente.

Il racconto di Santi Hernandez

L’infortunio di Jerez nel luglio 2020 ha segnato una svolta nella sua vita, nella sua carriera, nella storia del team Repsol Honda, che ha collezionato anni difficili e record negativi. Santi Hernandez, storico capotecnico, ha vissuto da vicino questo difficile momento. AI box ha lavorato a rilento insieme al collaudatore tedesco Stefan Bradl per cercare di fargli trovare un prototipo competitivo al rientro, ma senza i suoi feedback è stato difficile riuscire nell’impresa. “E’ stato il momento peggiore della sua carriera sportiva. Marc non ama non andare in moto per molto tempo, è una cosa a cui non è abituato“. Al rientro dopo svariati interventi chirurgici al braccio destro ha cambiato il suo approccio ai GP. “Il modo di affrontare ogni sessione di prove è differente adesso, ma non ha perso l’essenza“.

Il ritorno in MotoGP

Nella primavera 2021 è ritornato in MotoGP a Portimao, ha conquistato tre vittorie, ma l’omero destro continuava a causare dolori, impedendogli di guidare la Honda RC-V come ha sempre fatto. Inevitabile la quarta operazione nel mese di giugno, ultima possibilità per tentare di riacquisire una certa normalità in pista e nella vita quotidiana. “La quarta operazione era tutto o niente: risolvere il problema o ritirarsi. Per fortuna è andata molto bene. Ha lavorato sodo per ottenere ancora risultati“: pole a Motegi e podio a Phillip Island. Ma è solo l’inizio.

Marc Marquez e l’ipotesi del ritiro

Suo fratello Alex gli è sempre stato vicino, in allenamento e nella vita privata. In pista ognuno per la sua strada, anche se non sono mancate uscite dai box in tandem per cercare di ottimizzare stile di guida e traiettorie, con una moto che solo Marc Marquez sa portare al limite. La testimonianza del fratello minore è significativa nel riassumere gli ultimi due anni del campione, alle prese anche con due casi di diplopia. “Quando ti va tutto bene non gli dai valore e normalizzi ciò che fai di eccezionale. Ora Marc lo apprezza ogni giorno di più… È un vincente nato“, spiega a Dazn. L’obiettivo per la prossima stagione MotoGP è ritornare a divertirsi, se riuscirà a vincere ancora meglio. “Non è alla ricerca di un nuovo titolo“. Poterci essere è già un traguardo importante per l’otto volte campione. “Non avevo mai pensato a un ritiro, ma ne ha parlato… Quando Marc si ritirerà, continuerà ad essere legato alla MotoGP. Marc non perderà il suo DNA e questo lo renderà molto forte“.

