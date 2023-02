MotoGP, Marc Marquez: “E’ l’inizio di una nuova era”

Marc Marquez ha intenzione di siglare una stagione MotoGP da sogno. Fisicamente si sente in ottima forma e vuole mettersi alle spalle il peggior periodo della sua vita. Un solo podio nel 2022 e tanti problemi reclamati apertamente sulla sua Honda RC-V, ma l’impresa contro le otto Ducati non si preannuncia facile se HRC non gli metterà a disposizione una moto potenzialmente vincente. Il test in Malesia sarà una prova del fuoco per l’otto volte campione del mondo, quando saprà se il pacchetto tecnico rispetta le promesse aziendali e se il braccio ha smesso di dare fastidi.

Il nuovo fan club di Marc Marquez

Per rendere unico l’anno del suo ritorno al 100%, Marc Marquez ha voluto rifondare il suo fan club. “È l’inizio di una nuova era“, afferma lo stesso pilota in una nota ufficiale. Si comincia a intravedere il timbro del suo nuovo manager Jaime Martinez Recasens, intenzionato a rendere un brand di prestigio il marchio MM93, inserendolo in un contesto internazionale che darà i suoi frutti in un futuro prossimo. Si comincia dalla base, dal nocciolo duro dei suo sostenitori che compongono l’official fan club, fondato nel 2010, quando è stato incoronato campione del mondo nella classe 125. Il nuovo motto è “We Are 93” . “Mancano due mesi all’inizio di una delle stagioni più importanti della carriera di Marc e il pilota di Cervera lancia una nuova community per i suoi fan, WE ARE 93“.

Il fuoriclasse della Honda ha bisogno anche del sostegno dei tifosi per ritornare ai livelli precedenti all’infortunio di Jerez 2020. Quattro operazioni e due casi di diplopia lo hanno tenuto lontano dal paddock della MotoGP per molti weekend, scalandolo dal gradino degli dei e riportandolo tra i piloti “umani”. Dopo un lungo inverno di fisioterapia e allenamenti step by step è tempo di mettersi alla prova. Dal 10 al 12 febbraio la Formica Atomica è pronta a riassaporare le sensazioni che solo il Motomondiale sa dare, ricominciando da quella sfortunata caduta nell’ultimo Gran Premio di Valencia.

La stagione MotoGP ’23

Un occhio al cronometro e uno alle sue condizioni che resteranno precarie per tutta la carriera. Il disturbo visivo sarà sempre in agguato, l’omero destro non sarà più come prima. “Il 2022 non è stato un buon anno ma, dopo tutto il lavoro, ho molta energia e fiducia nella nuova stagione. Se i tifosi ci sono stati nei momenti più duri, ora ho bisogno che siano di nuovo vicini per sostenermi in questo anno importantissimo“, ha aggiunto Marc Marquez. Chi si iscrive alla community su weare93.com con una quota associativa annuale di 25 euro, riceverà come regalo di benvenuto una bandiera e un poster autografato. Inoltre godrà di vari vantaggi durante la stagione MotoGP 2023 come sconti sui biglietti e sullo store Marquez o l’accesso a contenuti esclusivi, informazioni ed esperienze esclusive.

Foto: MotoGP.com