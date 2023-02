Superbike, Razgatlioglu spiega i 4 decimi da Bautista: “Non ho usato la SCQ”

Toprak Razgatlioglu ha concluso il test Superbike a Portimao con il quarto tempo, a 4 decimi dal leader Alvaro Bautista. Ma questo distacco non deve ingannare.

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon non ha utilizzato la gomma da qualifica, quindi aveva il potenziale per siglare un crono migliore. Invece di fare un time attack con la SCQ, come tanti altri colleghi, ha preferito concentrarsi su altri aspetti ritenuti più importanti oggi. Ad esempio, è stato portato avanti il lavoro con il nuovo forcellone e le risposte sono state positive in termini di aumento del grip al posteriore.

Superbike, test Portimao: Razgatlioglu è tranquillo

Razgatlioglu al termine dell’ultimo giorno di test in Portogallo si è detto abbastanza contento del lavoro svolto: “Sono partito bene al mattino – ha dichiarato a Speedweek – e sono riuscito subito a fare un ottimo tempo sul giro con la gomma posteriore SCX. 1’39″4 è molto buono. Abbiamo poi continuato a lavorare con le nuove parti, soprattutto il forcellone. A fine giornata ho provato il vecchio per delle comparazioni. Così non ho usato la gomma da qualifica, non ho avuto il tempo“.

Il pilota turco ha spiegato chiaramente di non aver utilizzato la SCQ, con la quale sarebbe certamente riuscito ad essere più vicino a Bautista. E chissà, magari lo avrebbe anche superato. Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che il campione Superbike 2021 è molto carico per l’inizio del nuovo campionato e non vede l’ora di battagliare con i rivali.

Il 20 e il 21 febbraio ci sarà l’ultimo test a Phillip Island, dove poi ci saranno le prime gare. Toprak è felice di partire dall’Australia: “Sono contento di iniziare lì e non ad Aragon, che per me non è facile a causa del lungo rettilineo. Anche Alvaro e Jonny sono molto forti a Phillip Island, così come Alex Lowes. Anche Locatelli sta lavorando molto bene ed è migliorato tanto, penso che partirà bene in Australia. Forse possiamo lottare insieme a Kawasaki e Ducati“.

Dopo il round in Australia, ci sarà quello in Indonesia e lì Razgatlioglu punterà al bottino pieno: “Sarò molto forte – ammette – e punterò alla vittoria in tutte e tre le gare“. È molto sicuro di sé.

Foto: WorldSBK.com